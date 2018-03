GroenLinks wil linkse coalitie in Amsterdam

GroenLinks, de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, wil in de hoofdstad een links college vormen. De partij heeft vrijdag een uitnodiging verstuurd aan D66, PvdA en SP om te beginnen aan coalitieonderhandelingen. De gesprekken beginnen dinsdag, direct na de Paasdagen.

De combinatie van GroenLinks, D66, PvdA en SP is één van de vier mogelijke coalities die informateur Maarten van Poelgeest eerder deze week aandroeg. In alle gevallen ging het om een college van vier partijen. Naast de drie linkse partij waarmee GroenLinks nu gaat onderhandelen, waren ook de VVD en de Partij voor de Dieren in beeld.

Die eerste partij verdwijnt nu waarschijnlijk na acht jaar uit het Amsterdamse college. Als de onderhandelingen slagen, keert de PvdA juist na een afwezigheid van vier jaar weer terug aan het roer.

‘Vertrouwen in combinatie’

GroenLinks heeft voor D66, PvdA en SP gekozen omdat die partijen zich willen inzetten voor verduurzaming, verbondenheid en bestrijding van racisme en discriminatie. Ze willen bovendien iets doen aan de tweedeling in de samenleving, schrijft GroenLinks-leider Groot Wassink in zijn uitnodiging. Hij heeft er vertrouwen in dat de partijen “in deze combinatie goed in staat zullen zijn de Amsterdamse vraagstukken te adresseren”.

Bij de verkiezingen vorige week woensdag werd GroenLinks de grootste fractie in de Amsterdamse gemeenteraad. De partij van Groot Wassink ging van zes naar tien zetels. D66, de afgelopen vier jaar met veertien zetels de grootste partij, ging er zes raadsleden op achteruit. Ook SP en PvdA verloren flink.

