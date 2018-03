Gas, water en licht duurder door gestegen belasting

Gas, water en licht worden dit jaar een stuk duurder voor de meeste huishoudens. Komend jaar betalen Nederlandse huishoudens gemiddeld 33 procent meer mee aan precariobelasting, ook wel “ondergrondse belasting” genoemd. Dat blijkt vrijdag uit een berekening van onderzoeksinstituut Coelo en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Energiebedrijven en drinkwaterbedrijven moeten precariobelasting betalen voor het gebruik van gemeentelijke grond, om daar bijvoorbeeld leidingen of kabels te trekken. Zij berekenen dat door aan de klant. Per huishouden valt de energierekening daardoor gemiddeld 6 euro duurder uit dan een jaar geleden. Het totaalbedrag komt dit jaar uit op zo’n 22 euro.

Al eerder afgeschaft

De verhoging is opvallend omdat de precariobelasting vorige zomer is afgeschaft. Gemeenten die de heffing in februari 2016 al wel oplegden, mogen dit tot 2022 blijven doen. Huishoudens kunnen de effecten van de belasting dus nog tot 2024 merken. Volgens het instituut gaat het om zo’n twintig à dertig gemeenten die de belasting nog op de valreep hadden ingevoerd. Zo’n 130 gemeenten hanteren de precario waarmee zij in sommige gevallen miljoenen aan inkomsten ophalen. Onderzoeksinstituut Coelo verwacht dat ook in 2019 de energierekening verder zal stijgen.

Vorig jaar betaalden huishoudens al meer voor de transport van energie. Gemiddeld steeg de energierekening met 13 euro

Nederlandse gemeenten heffen de belasting aan drinkwaterbedrijven en energiebedrijven voor het gebruik van de gemeentelijke grond. Energiebedrijven mogen dit alleen niet direct doorberekenen aan de klant: de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt namelijk de maximumtarieven. Op die doorberekening zit vaak een vertraging van twee jaar. De tarieven voor komend jaar compenseren dus de belasting die energiebedrijven in 2016 al hebben afgedragen. Inwoners van de gemeente Lingewaard vlak bij de Duitse grens merken daar binnenkort het meest van. Zij betalen komend jaar voor het eerst mee aan precariobelasting, zo’n 140 euro per huishouden.