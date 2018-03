Facebook-topman: we moeten groeien, ook als dat levens kost

Facebook is voor de tweede keer deze maand ernstig in verlegenheid gebracht. Een hoge baas van het sociale medium zegt in een uitgelekte interne memo dat Facebook moet groeien, ondanks dat de negatieve kanten van het platform mensenlevens kunnen kosten. De brief, die al sinds 2016 circuleert binnen Facebook, werd vrijdag door de Amerikaanse nieuwssite BuzzFeed naar buiten gebracht.

Het bericht van Andrew ‘Boz’ Bosworth, baas van Facebooks VR-afdeling en vertrouweling van grote baas Mark Zuckerberg, gaat over de “lelijke kant” van het sociale medium. “We brengen mensen bij elkaar”, begint Boz zijn memo.

“Dat kan slecht zijn als mensen er misbruik van maken. Misschien kost het een leven als iemand te maken krijgt met online pestgedrag. Misschien komt er iemand om het leven bij een terreuraanslag die is voorbereid via ons netwerk. Maar nog steeds gaan we door met mensen bij elkaar brengen.”

‘Alle middelen geoorloofd’

Boz schrijft dat Facebook zo sterk gelooft in het samenbrengen van zijn gebruikers, dat alle middelen die het bedrijf daarbij kan inzetten geoorloofd zijn. Ook “dubieuze” manieren om meer gebruikers binnen te slepen - zonder daarbij concreet te benoemen wat die dubieuze middelen precies zijn. Ook “het werk dat we waarschijnlijk op een dag in China zullen moeten doen” is volgens Boz moreel acceptabel.

In China is Facebook nu nog verboden. Het land is dus een enorme, grotendeels onaangeboorde markt voor het sociale netwerk, maar staat er wel om bekend dat het zijn burgers digitaal nauwlettend in de gaten houdt. Wil Facebook voet aan de grond zetten in China, dan zal het bedrijf waarschijnlijk concessies moeten doen op privacygebied. Volgens Boz is het daartoe bereid.

Het is niet duidelijk in hoeverre het personeel van Facebook achter het standpunt staat van Boz, die volgens BuzzFeed bekend staat om zijn gepeperde uitspraken. Een Facebook-medewerker zegt tegen BuzzFeed dat de memo aanvankelijk “erg controversieel was”. Een ander personeelslid beweert daarentegen dat de brief intern nu “superpopulair” is. “Met terugwerkende kracht zijn de standpunten van Boz alsnog onderwerp van discussies.”

Op Twitter heeft Boz zich gedistantieerd van zijn eigen uitspraken. “Ik was het er al mee oneens toen ik het schreef. Ik wilde aandacht vragen voor kwesties die naar mijn mening meer interne discussie verdienden”, aldus de Facebook-topman. “Het is lastig te zien dat deze memo buiten zijn context wordt geplaatst, omdat het dan lijkt dat het bedrijf en ik er zo overdenken, wat niet het geval is.”

My statement on the recent Buzzfeed story containing a post I wrote in 2016 pic.twitter.com/lmzDMcrjv5 — Boz (@boztank) 29 maart 2018

Facebook-baas Zuckerberg is het oneens met de interne brief, laat hij weten aan BuzzFeed. “Boz is een getalenteerde leider, die vaak provoceert. In dit geval waren de meeste mensen binnen Facebook, onder wie ikzelf, het sterk met hem oneens. We hebben nooit geloofd dat het doel alle middelen heiligt.”

Cambrige Analytica-schandaal

Twee weken geleden kwam Facebook hevig onder vuur te liggen. The New York Times en The Guardian onthulden dat het Britse bedrijf Cambrigde Analytica op slinkse - en illegale - wijze persoonlijke gegevens van 50 miljoen Amerikaanse gebruikers had buitgemaakt. Die gebruikte het onder meer om met gerichte politieke advertenties de presidentscampagne van Donald Trump te ondersteunen.

Facebook wist al twee jaar van het datalek, maar deed er weinig aan. Het dreigde zelfs met gerechtelijke stappen om publicatie in de twee kranten te voorkomen. Zuckerberg kwam pas vijf dagen nadat het schandaal was uitgebroken met commentaar. Hij bood zijn excuses aan en beloofde extra beveligingsmaatregelen te nemen. Volgens bronnen binnen Facebook gaat Zuckerberg volgende maand in het Amerikaanse Congres getuigen over het Cambrigde Analytica-schandaal.