De staande tuinen van Eindhoven

Ook Eindhoven krijgt een ‘verticaal bos’. Als alles goed gaat, kunnen de eerste bewoners al in de zomer van 2019 in de Trudo-toren trekken, een zeventig meter hoge ‘appartementenbalk’ op Strijp-S, die wordt behangen met enorme rechthoekige bloempotten waarin tot 6,5 meter hoge bomen en struiken zijn geplant. Elk van de 125 socialehuurappartementen krijgt één boom en een stuk of veertig struiken en planten voor de ramen.

Over de bron van inspiratie voor de Trudo-toren, ontworpen door architectenbureau Inbo, doet de opdrachtgever, de Eindhovense woningcorporatie Sint Trudo, niet geheimzinnig. „Referentie is het Bosco Verticale in Milaan”, valt te lezen op de site van Sint Trudo. „Referentie” is zacht uitgedrukt: de Trudo-toren lijkt als twee druppels water op het Verticale Bos in Milaan, in 2014 voltooid naar een ontwerp van de Italiaanse architect Stefano Boeri. Het grootste verschil is dat Bosco Verticale, niet uit één, maar uit twee torens bestaat, een van 110 meter en een van 76 meter.

Toen de bouw van de Milanese bostorens in 2009 begon, betwijfelden dendrologen of de begroeiing van de torenbomen wel zo weelderig zou worden als Boeri in de artist’s impressions van de torens liet zien. Hun vrees is bewaarheid: drie jaar na de oplevering blijkt ‘bos’ een groot woord voor de licht armetierige beplanting waartussen van de saaie, zwarte gevels van de torens veel meer is te zien dan in de ontwerptekeningen.

Met zijn bostorens borduurde Boeri verder op bijvoorbeeld de nooit uitgevoerde ontwerpen van het Rotterdamse bureau MVRDV voor woontorens met forse bomen op de balkons van een jaar of twintig geleden. Maar hoe je flinke bomen kunt laten groeien op een toren, kon Boeri ook in Italië zelf leren. In Lucca staat al sinds de Middeleeuwen Torre Guinigi, die al eeuwenlang is voorzien van een ‘hangende tuin’. De drie forse bomen op het dak zijn geworteld in een dikke laag aarde.