Het eerste ritje met een gloednieuwe oldtimer

Het is lente en eigenaren van oldtimers popelen om hun auto’s uit de garage te halen. Het aantal oldtimers in Nederland is de afgelopen vier jaar met bijna een kwart gestegen naar ruim 140 duizend, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week. Wat rijdt er zoal rond? En wat is er zo leuk aan?

Het gaat om klassieke personenauto’s van ten minste 40 jaar oud – je hoeft er geen wegenbelasting meer voor te betalen. Voor jonge oldtimers (25 tot 40 jaar) moet je sinds een aantal jaar wel wegenbelasting betalen, al kan een deel van deze youngtimers voorlopig nog aanspraak maken op een overgangsregeling. Hoe dan ook neemt elk jaar het aantal oldtimers toe; dit jaar vieren bijna 9.000 auto’s hun veertigste verjaardag.

Oldtimers zijn veelal hobby-auto’s. De gemiddelde oldtimer rijdt 1.700 kilometer per jaar. Dat is acht keer minder dan een gewone personenauto. In plattelandsgemeenten rijden meer klassiekers dan in de steden, zeggen de CBS-cijfers. En de meeste oldtimers (31 per duizend inwoners) zijn te vinden op Terschelling. De eigenaar is relatief vaak miljonair en 53 jaar oud. De klassieker zelf is gemiddeld 50 jaar oud. Absolute uitschieter is een Mercedes Benz uit 1896. Een onhandig type koets waarbij de paarden – hoogstwaarschijnlijk – ontzettend werden gemist. Maar daar wordt niet meer mee gereden. Hij staat samen met een nog oudere stoomauto uit 1887 in het Louwman Museum in Den Haag.

Volkswagen is met modellen als de Kever en de Transporter (‘hippiebusje’) veruit het populairste merk onder de oldtimers. Daarna volgen Mercedes en Citroën. De Fransen produceerden jarenlang iconen als de eend en de snoek.

In een aantal steden is de laatste jaren discussie rond oldtimers ontstaan. Steden voeren milieuzones in, om oude vervuilende auto’s te weren. In bijvoorbeeld Rotterdam mochten benzineauto’s van voor 1991 de stad niet meer in. Vorig jaar besloot de Rotterdamse rechtbank dat het weren van deze benzineauto’s onterecht was, aangezien de gemeente niet hard kon maken dat dit beperkte aantal klassiekers sterk vervuilend was voor de luchtkwaliteit in de stad. In Utrecht krijg je geen toegang tot het centrum met een diesel van voor 2001. In een aantal andere steden wordt onderzoek gedaan naar milieuzones.

Een brullende motor, de wind langs je gezicht, jaloerse blikken van de stationrijders; het meerijden in toertochten en het onderhouden van zo’n klassieker is een hobby die veel mensen aanspreekt. Frank Vekemans en Bertjan Heijmans beleven dit jaar de eerste lente met hun gloednieuwe oldtimer.

Dit paasweekend zijn er twee oldtimerbeurzen: het Noordhollands Oldtimerfestival in Venhuizen (oldtimerfestival.nl) en de Oldtimerbeurs Klassieker Drachten (klassiekerdrachten.nl).

‘Natuurlijk voor het geluid. Supergaaf’

Frank Vekemans (53) uit Boxtel kocht een half jaar geleden een Porsche 911 Targa uit 1976.

„Het heeft een jaar geduurd mijn vrouw te overtuigen. Ik heb het onderwerp oldtimer heel langzaam – en vooral tactisch – ter sprake gebracht. Ze vond het in eerste instantie onzin, want: ‘je hebt al een auto.’ Maar ik heb het slim gespeeld door de discussie uit de weg te gaan en haar regelmatig mee te laten kijken naar mooie auto’s die ik online zag. Dat heeft gewerkt, ik kreeg haar mee.

„Tijdens mijn ‘oriëntatiejaar’ ben ik verschillende keren gaan kijken bij een bedrijf in Roosendaal dat meer dan honderd prachtige Porsches uit de Verenigde Staten heeft staan. ‘Ah, daar ben je weer.’ De dealer herkende me na een paar keer. Ik voelde me als een kind in een snoepwinkel. Mijn oog viel, toen ik thuis eindelijk groen licht had, op een zilvergrijze Porsche Targa van ruim veertig jaar oud.

„Ik ben een drukbezette ondernemer, met twee grote autowasstraten. Daarom heb weinig zin zelf te sleutelen. Gelukkig verkeert de auto in goede staat. Hij heeft wel regelmatig een onderhoudsbeurt nodig, maar dat hoort bij een oldtimer. Laatst heb ik een glascoating laten aanbrengen, een nieuw soort beschermlaag. Het water loopt er nu in pareltjes af.

„Het hebben van een Porsche is altijd mijn droom geweest. Natuurlijk voor het geluid – supergaaf. En ook omdat je flink je best moet doen tijdens het rijden; het is een robuust ding zonder stuurbekrachtiging. De Targa is cultureel erfgoed. Ik kan me de vroegere Rijkspolitie nog heel goed herinneren, die scheurde – met open dak en een helmpje op – in deze auto’s.

„Mijn vrouw heeft inmiddels een aantal keer naast mij in de auto gezeten en begint het toch ook wel erg leuk te vinden. Ze kwam zelfs met het idee dit voorjaar een lang weekend naar de Elzas te gaan – met de Porsche.”

‘Met een schroevendraaier en twee sleutels kom je een heel eind’

Bertjan Heijmans (69) uit Nijkerk kocht vorig jaar juni een MGB Tourner uit 1977.

Foto Merlijn Doomernik

„Ik was altijd meer van de motoren. Maar na een flinke valpartij met mijn Harley besloot ik die te verkopen. Toch begon het na een tijdje weer te kriebelen. Vooral bij mooi weer is het heerlijk om een stukje te tuffen. Dus ik ging op zoek naar iets nieuws met als voorwaarde dat het dit keer iets zou worden op vier wielen – mijn vrouw vond achterop de motor maar niks.

„In eerste instantie ben ik achter een lelijke eend aangegaan, destijds mijn eerste auto. Ze rijden behoorlijk én het dak kan open. Ik had al snel een prachtige eend gevonden. Maar toen we erin zaten voor een proefrit, was het toch wat minder fraai. Alles begon te klapperen en te bewegen. Het was zo’n bak herrie. Mijn vrouw en ik keken elkaar aan en zeiden: dit wordt niks. Het is nostalgie, maar voor onze oude dag is het niet geschikt.

„Bij deze MGB, een Engels sportautootje, had ik daarentegen meteen een goed gevoel. Het is een laagdrempelige wagen: de onderdelen zijn goed te verkrijgen en de techniek is simpel. Met een schroevendraaier en twee sleutels kom je een heel eind, probeer dat maar eens bij moderne auto’s. Bij het zoeken naar een MG had ik iemand met verstand van de techniek bij me. Hij kroop in en onder de auto en zei: ‘Nou, ja, dat ziet er aardig uit voor deze prijs.’ Toen wist ik dat ik goed zat, want eerder kreeg ik een paar keer ‘daar zal ik maar afblijven’ van hem te horen. Zelf ben ik geen sleutelaar dus hij doet ook het onderhoud.

„Wat meespeelde bij de aanschaf van een oude auto, is dat er in Nijkerk een leuke oldtimerclub zit. Ik zit in het bestuur – het kan snel gaan. We hebben ongeveer honderd leden en zijn nu druk bezig met de inschrijvingen voor het organiseren van de jaarlijkse Nijkerkse oldtimerdag op 12 mei. Verder organiseren we meerdere keren per jaar toertochten. Toeren in clubverband is ontzettend gezellig. Het is echt een hobby.

„En mijn vrouw is ook fan. Ze vindt de auto comfortabel en ook belangrijk: stil. Als het dak open is en we rijden tachtig, kunnen we elkaar nog prima verstaan. Helaas ligt er op veel wegen nog zout. Dan moet je niet buiten komen met zo’n ding. Ik wacht nog even, maar ik heb zin om mijn oude dame even goed uit te laten.”