Belgisch parlement kort toelage prins Laurent

De toelage van de Belgische prins Laurent wordt eenmalig met 15 procent gekort. Dat heeft het Belgische parlement donderdag besloten, meldt dagblad De Standaard. Aanleiding is het omstreden bezoek van de prins aan de Chinese ambassade in Brussel waarvoor geen toestemming was gegeven. Daarbij droeg hij een militair uniform.

De prins, de jongere broer van koning Filip, ontvangt ruim 300.000 euro per jaar. Daarvan moet hij nu zo’n 45.000 euro inleveren. 93 Kamerleden stemden in met het sanctievoorstel en 23 waren tegen. Vorige week ging een speciale commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers al akkoord.

Geen toestemming voor bezoek

In augustus vorig jaar bracht Laurent een bezoek aan de Chinese ambassade vanwege de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese Volksbevrijdingsleger. Tijdens dat bezoek droeg hij een militair uniform maar de Belgische regering had vooraf geen toestemming gegeven voor het dragen van het uniform, noch voor het bezoek.

Laurent bezocht de ambassade zonder medeweten van de regering en het koningshuis en plaatste hiervan een foto op Twitter. Het bezoek leidde tot verontwaardiging in de politiek omdat de reputatie van het Chinese leger op het gebied van de mensenrechten niet goed is. In augustus diende premier Charles Michel daarom een voorstel in om de dotatie van de prins, die hij zelf moet aanvragen, met ongeveer tien procent te korten.

Het is niet de eerste keer dat de prins onder vuur ligt. Vorig jaar sprak hij zonder toestemming af met de premier van Sri Lanka. Premier Michel waarschuwde toen al dat Laurent bij een volgende misstap zijn toelage kon verliezen.

‘Gedwarsboomd’

Laurent vocht het voorstel in december aan met een brief van zeven kantjes. Donderdag richtte hij opnieuw het woord aan de Kamer in een brief, bericht het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws. Zelf vindt hij dat hij al jaren wordt gedwarsboomd en oneerlijk wordt behandeld. Onlangs hield zijn advocaat een pleidooi van bijna drie uur tegen de maatregel.