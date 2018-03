Arjan Paans weg als hoofdredacteur Metro

Hoofdredacteur Arjan Paans van het gratis dagblad Metro stapt op. Paans treedt op 1 mei uit dienst bij TMG, het moederbedrijf van Metro. Dat heeft het mediaconcern waartoe ook De Telegraaf behoort vrijdag bekendgemaakt.

TMG zegt niets over de reden van het vertrek van Paans, die het hoofdredacteurschap sinds mei vorig jaar bekleedde. Ook tegen NRC zegt Paans niet waarom hij weg gaat.

Als hoofdredacteur leidde Paans afgelopen jaar een omslag binnen Metro. Het dagblad ging meer hard nieuws brengen en minder zachte lifestyleonderwerpen. Ook richtte de krant zich meer op een crossmediale aanpak.

Paans stelde Metro ook open voor branded content, artikelen die door sponsors betaald worden. In de journalistiek wordt nog wel eens geringschattend gedaan over deze vorm van adverteren, maar met zo’n houding lopen media achter de feiten aan, zei hij begin deze maand nog tegen NRC:

“Ik zou zeggen: wake up! Ik praat niet graag over anderen, maar de markt is in beweging. In de slag om branded content komen we regelmatig andere kranten tegen.”