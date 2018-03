Arabische financierder trekt zich terug uit Essalam Moskee

Sjeik Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum uit Dubai financieert niet langer de Essalam Moskee in de Rotterdamse wijk Feijenoord via zijn liefdadigheidsorganisatie. De imam, directeur en verdere vaste staf worden ontslagen. Dat bevestigt moskeedirecteur Jacob van der Blom vrijdagavond tegenover NRC.

De sjeik bekostigde de exploitatie van de moskee door maandelijks 40.000 euro over te maken via zijn liefdadigheidsorganisatie Al-Maktoum Foundatio. De sjeik betaalde ook de bouw van de moskee Essalam, de grootste moskee van Nederland. Daar was een bedrag mee gemoeid van naar verluidt 7 miljoen euro. De moskee werd in 2010 opgeleverd.

Het botert al jaren niet tussen de leiding van de moskee, gesteund door de Arabische financiers, en een groep vooral oudere moskeegangers die zich verzetten tegen de invloed van ‘de Arabieren’ op de moskee. Zij maken het de Arabische geldschieters lastig met een eindeloze reeks rechtszaken.

Directeur Jacob van der Blom werd daar zelf moedeloos van. Maar het terugtrekken van financiers brengt de moskee “in lastig parket”, zegt hij.