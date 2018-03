Afvalbedrijf Attero opnieuw verkocht

Afvalverwerker Attero komt alsnog in andere handen nadat een voorgenomen verkoop in 2016 op het laatst niet doorging. 3i Infrastructure en DWS, onderdeel van Deutsche Bank, nemen Attero over van Waterland, dat evenals de nieuwe eigenaars een investeringsmaatschappij is.

Attero (omzet in 2017 287 miljoen euro, nettowinst 11,8 miljoen, 800 werknemers) heeft geen overnameprijs bekendgemaakt. Attero is vooral actief in het oosten en zuiden van Nederland. Het beschikt over verbrandingsinstallaties in Wijster (voorheen VAM) en Moerdijk.

Slechte timing

Een woordvoerder wil niet ingaan op de 750 miljoen euro die in de media circuleert. Die overnameprijs ligt gezien het verleden gevoelig. Het voormalige afvalbedrijf van energiebedrijf Essent werd in 2014 voor 170 miljoen euro door een groep Nederlandse gemeenten en provincies verkocht aan Waterland. Die investeerder keerde zichzelf een jaar later een dividend uit van 183 miljoen euro. Toen al bekroop de oude eigenaars het gevoel dat Attero voor te weinig geld was verkocht. Dat gevoel werd hardnekkiger toen in 2016 Chinese kopers circa 1 miljard euro voor het bedrijf over bleken te hebben.

Ook al ging die deal niet door, voor de betrokken provincies waren de berichten aanleiding om de Zuidelijke Rekenkamer (Noord-Brabant en Limburg) aan het werk te zetten, met de vraag of de lagere overheden niet meer geld hadden moeten krijgen. Het antwoord was nee. Vooral de timing was slecht, zo luidde de conclusie. De aandeelhouders wilden hoe dan ook van hun bezit af, ook al lagen de biedingen voor het afvalbedrijf ver onder de richtprijs.

Inmiddels zijn de perspectieven sterk verbeterd. Volgens een zegsman van Attero biedt vooral de recycling van plastics groeikansen, zeker omdat de Chinese markt al enige tijd op slot zit. Toch liet 2017 wel een stevige omzet- en winstdaling zien. De omzet daalde met 13 procent, de winst slonk zelfs van 30,8 naar 11,8 miljoen.

Die cijfers komen volgens een zegsman van Attero niet als een verrassing. „Vorig jaar zijn contracten van een aantal Brabantse gemeenten afgelopen met tarieven die hoger lagen dan de marktprijs.”

De nieuwe aandeelhouders nemen beide 50 procent van de aandelen van Waterland over. 3i is genoteerd op de beurs in Londen, terwijl DWS de investeringstak van Deutsche Bank is. Beide private-equitybedrijven financieren hun investeringen vooral met geld dat afkomstig is van institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars.