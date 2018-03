Wu bekent schuld aan zelfverrijking

De locatie van de eerste zitting in de rechtszaak tegen Wu Xiaohui, oud-topman van het Anbang-conglomeraat, sprak boekdelen. Een gewoon gerechtshof, in een gewone wijk in Shanghai: Wu moet verantwoording afleggen bij het Chinese volk. Na zijn aanvankelijke ontkenning, bekende hij in het slotpleidooi schuld. Miljarden yuan sluisde hij weg naar eigen rekeningen.

Als China ergens allergisch voor is geworden tijdens de anti-corruptiecampagne van Xi Jinping, dan is het wel zelfverrijking. Wu begon als verkoper van autoverzekeringen in Ningbo, in 2004 en bouwde dat bedrijf uit tot een conglomeraat met een geschatte waarde van 1.650 miljard yuan (213 miljard euro). Hij deed dat onder meer door op grote schaal andere bedrijven over te nemen. Een echte ‘krokodil’ – de Chinese benaming voor ondernemers die grote financiële risico’s nemen. Getrouwd met de kleindochter van Deng Xiaoping had hij hooggeplaatste beschermheren in presidentiële kringen – nu is hij van dat voetstuk gevallen.

Wu Xiaohui was zelf verantwoordelijk voor zijn misdaad, zegt deskundige Ruan Qilin tegen staatspersbureau Xinhua. Ook de website van Anbang vermeldt dat Wu op persoonlijke titel terechtstaat. Het bedrijf kan aan alle verplichtingen voldoen, stelt de toezichthouder. Die stelde de verzekeraar op 23 februari al onder curatele, en ontsloeg Wu uit zijn functie als bestuursvoorzitter.

Verandering van strategie

Tijdens de zitting in de rechtbank, dinsdag, verandert Wu in zijn slotpleidooi opeens van strategie: waar hij eerst „de wet niet kende”, bekent hij nu schuld. De eens zo zelfverzekerde miljardair is een smekende man in een grijs pak zonder stropdas geworden, zo tonen de beelden uit de rechtszaal. Hij frommelt wat met zakdoekjes. Na een hoop zelfreflectie begrijpt hij wat hij verkeerd heeft gedaan heeft en heeft hij „diepe spijt”. Vervolgens dankt hij de rechtbank voor „de hulp, onderwijs en de remedie”, en vraagt hij een lichte straf.

Anbang verkocht onder Wu’s leiding bijna 724 miljard yuan (93 miljard euro) aan ongedekte verzekeringsproducten. Een deel van het kapitaal was weggesluisd naar andere delen van het bedrijf. Het werd gebruikt om schulden mee af te lossen, mee te investeren en voor persoonlijke uitgaven. Wu heeft „de veiligheid van het kapitaal van investeerders” in gevaar gebracht, zegt de aanklager, die ook zegt niet onder de indruk te zijn van zijn schuldbekentenis.

Persoonlijk heeft Wu 65 miljard yuan (ruim 8 miljard euro) verdonkermaand. Volgens persbureau Reuters is dat alles bij elkaar goed voor levenslange gevangenisstraf.

Anbang kocht voor 25 miljard euro aan buitenlandse bedrijven. De grote klapper was in 2014 het Waldorf Astoria, voor 1,63 miljard euro. Daarna werd voor de Belgische tak van Delta Lloyd 209 miljoen euro afgeschreven, het Nederlandse Vivat kostte 1,25 miljard euro, en voor de Hilton hotelketen betaalde Anbang 1,59 miljard.

De vele buitenlandse overnames met geleend geld, vaak in sectoren die niets meer van doen hadden met de oorspronkelijke expertise van de investeerder, vormen een gevaar voor de economie. Anbang is de eerste grote, financiële speler die op deze manier door de overheid wordt aangepakt, in een poging van Beijing het veelkoppige, financiële monster te bedwingen. HNA Groep, Fosun en Dalian Wanda verkopen in rap tempo onderdelen om de toezichthouder tevreden te stellen. Xiao Jianhua, topman van een andere financieel conglomeraat Tomorrow Holdings, zit al in de cel in afwachting van een aanklacht.