Wat is er mis met de Coentunnel?

Het was vorige week wat ondergesneeuwd in het geweld van de verkiezingen, maar wat een nieuws jongens: Rotterdam vernoemt de wolkenkrabbers op het Marconiplein – ik zeg altijd ‘Macaroniplein’ – naar volksheld Lee Towers. Zelfs als het een 1-april grap blijkt vind ik het nog humor dat in Amsterdam al dertig jaar over een Johan Cruijff-stadion gepraat wordt, en dat Rotterdam het gewoon even doet, zijn helden vernoemen. Als Cruijff een Rotterdammer geweest was, had de Kuip allang het voorvoegsel Johan Cruijff gekregen. En de Koopgoot erbij.

Ik zag Lee Towers ook ineens als alternatief voor al die historische (straat)namen die momenteel onder vuur liggen, zoals J.P Coen, Witte de With, Louis Botha, Michiel de Ruyter, Paul Kruger en Piet Hein. Omdat ze aan ons niet zo brandschone Hollandse verleden herinneren, komen er mensen tegen in opstand. Ik hoorde laatst dat er zelfs al bezwaar gemaakt wordt tegen Winston Churchill-lanen, omdat de man ooit het bombardement op Dresden verordonneerde. Met Lee Towers heb je dat probleem niet, hij is brandschoon. Hij kan natuurlijk alsnog foetussen in zijn tuin hebben begraven, ik noem maar wat hè, maar dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk.

Wat ook kan, en wat ook al gedaan wordt, is straten naar dieren, groente en kleuren noemen. Daar kan niemand boos om worden, hoewel het er bij de Knoflookweg in Utrecht nog wel even om spande of de knoflooklanden in het geweer zouden komen. Ik moet er zelf overigens niet aan denken de liefde te moeten bedrijven op Velduil 33, Nevelgrijs 45, Klaproos 6 of Fuut 39, maar het kán, in respectievelijk Raalte, Zoetermeer, Waddinxveen en Ommen.

Aan kantoorspullen kan natuurlijk ook niemand zich een buil vallen. Zo is er in Amersfoort een wijk met een Printerweg, Disketteweg en Beeldschermweg, hoewel die opsomming iemand op Twitter sterk deed denken aan de opsomming van de schade na een inbraak.

Kantoorjargon is natuurlijk ook heel leuk. Ik zie al een Aanjaagpad, een Speerpunt, een Scrumweg, een Taskforcedreef en een Innovatieplatform voor me. Ik ben zelf ook erg gecharmeerd van de dingen gewoon noemen wat ze zijn. Zo heeft Groningen een Koude Gat – wat het ook écht is – en is er een Eendekotsweg in Gapinge. In die lijn kan je ook denken aan een Treurig Kantorenpark 69, een Kansloos Plantsoen 34 en een Bakfietsgracht 49.

Waarom zou het geen straf mogen zijn om vernoemd te worden? Ik zie een hele VVD-wijk voor me!

Maar we kunnen natuurlijk ook écht iets nieuws verzinnen. Wat dacht u van straatnamen vernoemd naar de drugshandel, ons nieuwe grote exportproduct, een beetje in lijn met ons roemruchte VOC-verleden? Dus de Xtc-boulevard of de Mdma-allee. Of wat dacht u van oer-Hollandse gezegden? Dus bijvoorbeeld het Hoge-bomen-vangen-veel-wind-plantsoen of de Doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg-singel met een groot Youp-van-’t-Hek eromheen om indringers weg te houden?

Maar het meeste lucht zou het natuurlijk geven als we afstappen van het idee dat een straatnaam een eerbetoon zou moeten zijn. Waarom zou het geen straf mogen zijn om vernoemd te worden? Ik denk dan bijvoorbeeld aan straten die heten naar politici die moesten aftreden – ik zie een hele VVD-wijk voor me! – of leden van het Koninklijk Huis die belasting ontduiken of pandjesbaas zijn. Of wacht, dat laatste gebeurt natuurlijk ook al.

En waarom ook niet. Waarom zouden we in de namen van onze straten en tunnels niet gewoon mogen laten zien wat voor land dit is: een land waar we trots op kunnen zijn maar waar we ons ook dood voor kunnen schamen? Waarom zouden we onze identiteit onder het Zwenkgras, Veenmos of Borstelgras schuiven?

Een Gulden Middenweg bestaat niet.