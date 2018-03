Waar was jij toen je hoorde dat Edwin Evers ermee gaat stoppen? Eh, ik stond in de keuken, en ik hoorde op de radio iemand vragen: „Waar was jij toen je hoorde dat Edwin Evers ermee ging stoppen?” Ik concludeerde uit deze vraag dat Edwin Evers ermee ging stoppen.

Maar wat deed het nieuws met je? Wíé was je op dat moment? Wát was je?

Mijn eerste gedachte was: wie is Edwin Evers.

Wat bedoel je, wie is Edwin Evers?

Nou ja, letterlijk dus, wie is dat dan? Vlak daarna dacht ik wel, o ja, een radio-dj. Maar ik heb hem nog nooit op de radio gehoord. Denk ik.

Dagelijks luisteren meer dan een miljoen mensen naar Edwin Evers.

Ja, dat hoorde ik ook, dus toen dacht ik: wat zegt dit over mij? Leef ik onder een steen?

Nou, steen, steen, misschien in een ondiepe grot?

Aan de andere kant kun je het ook zo zien. Vroeger was het: waar was je toen je hoorde dat John F. Kennedy verongelukte? Of waar was je toen je hoorde dat er twee vliegtuigen in het World Trade Center waren gevlogen? Nu moet je bij zowat alles wat je hoort ook nog onthouden waar je was toen je dat hoorde, voor het geval iemand je gaat vragen waar je was. Edwin Evers is ongetwijfeld een voorbeeld voor velen en hij representeert vast een tijdperk. Voor sommigen zal de naam Edwin Evers, als ze er over tien jaar mee worden geconfronteerd, iets oproepen van „O ja, daar luisterde ik naar, toen was ik nog jong, wat gaat de tijd snel.” Dat is belangrijk, maar is Edwin Evers echt van ‘waar was jij toen’-achtige faam?

Ja, blijkbaar.

Oké, nou, dan zou de vraag wat mij betreft zo mogen worden geherformuleerd: waar was jij toen je ontdekte dat je voor de zekerheid altijd moest onthouden waar je was, voor het geval het een belangrijk moment zou blijken te zijn?

Goed. Waar was jij toen je ontdekte dat je altijd moest onthouden waar je was?

Hier, ik was hier. Het was nu.

Paulien Cornelisse is cabaretier en schrijver.