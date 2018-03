VO-raad: waarde schooldiploma onder druk

De VO-raad dringt aan op een aanpassing van de manier van toetsen op middelbare scholen. Volgens de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs sluit het huidige examensysteem niet aan op het vervolgonderwijs en de “eisen die de maatschappij stelt”. Hierdoor zou de waarde van een middelbareschooldiploma afnemen.

Volgens de raad wordt in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te veel tijd besteed aan de voorbereiding van de examens. Dit zou ten koste gaan van de inhoud en de diepgang van het onderwijs zelf. Ook zou er te weinig aandacht zijn voor het ontwikkelen van vaardigheden en persoonsvorming, aspecten die volgens de raad belangrijk worden gevonden in het vervolgonderwijs in de maatschappij.

Flexibilisering

De raad vindt dat er meer aandacht moet komen voor diepgang en maatwerk. Daarom pleit de organisatie voor meer examenmomenten per schooljaar. Ook moeten leerlingen die zakken voor hun examens behaalde vakken mee kunnen nemen naar het volgende schooljaar. De VO-raad pleit bovendien voor meer flexibiliteit in de wetgeving, waardoor scholen meer invloed hebben op de manier waarop zij hun leerlingen toetsen.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE), dat verantwoordelijk is voor het maken van de centrale examens, zegt in reactie op verschillende manieren al bezig te zijn met flexibilisering. Zo ontwikkelt het bestuursorgaan een database met toetsen zodat vmbo-scholen het hele jaar door praktijkexamens kunnen afnemen. Het college zegt de examens “zo nauw mogelijk te laten aansluiten op het gegeven onderwijs”.

Scholen aan zet

Volgens het college zijn scholen zelf aan zet. Pieter Hendrikse, voorzitter van CvTE, meent dat de onderwijsinstellingen “zich kunnen profileren en hun kwaliteiten kunnen etaleren door te investeren in schoolexamens”.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt in reactie verschillende opties te bekijken. Het ministerie wacht een advies van de Onderwijsraad af dat betrokken moet worden bij de curriculumherziening. Hierbij zal volgens een woordvoerder ook gekeken worden naar de manier van toetsen en examinering.