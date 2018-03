Uiterlijk 2030 geen gas meer uit Groningen

Binnen twaalf jaar haalt Nederland geen gas meer uit de Groningse bodem. Binnen drie of vier jaar daalt de winning van ruim 21 miljard tot 12 miljard kubieke meter. Die hoeveelheid komt overeen met een eerder advies van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Het kabinet maakte donderdagmiddag bekend verder te willen gaan dan dit advies om het aardbevingsrisico zoveel mogelijk weg te nemen. Vijf jaar geleden werd nog een productie van 54 miljard kuub behaald.

Na de ministerraad zei premier Rutte in een toelichting dat de financiële consequenties geen rol hebben gespeeld bij deze beslissing. Nu zijn de gasinkomsten nog goed voor 2 miljard euro. „Het gaat alleen om de veiligheid en de leveringszekerheid”, zei Rutte. Later in de middag geeft verantwoordelijk minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) nog een toelichting.

Afhankelijk van het effect van de productiedaling in de eerste jaren gaat het niveau na 2022 naar 7,5 miljard kuub. In de jaren daarna wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul.

Om de gevolgen van de productiedaling op te vangen wordt onder meer een stikstofinstallatie in Zuidbroek gebouwd waarmee hoogcalorisch (niet-Gronings) gas kan worden omgezet in laagcalorisch gas dat geschikt voor onder meer Nederlandse woningen. Die installatie kost 500 miljoen euro en moet in 2022 klaar zijn. In dat jaar moeten ook de industriële grootverbruikers overgestapt op niet-Gronings gas. Verder heeft het kabinet de deelnemers aan de lopende onderhandelingen voor het klimaatakkoord gevraagd om plannen te maken om gasgestookte cv-ketels snel uit te bannen.