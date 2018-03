Minister Kaag wil sluiting van ‘inhumane’ detentiecentra vluchtelingen in Libië

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) vindt dat de detentiecentra voor migranten en Libië moeten worden gesloten. Ze heeft de afgelopen dagen een bezoek aan enkele kampen gebracht.

In Libië worden naar schatting 20.000 mensen onder mensonterende omstandigheden vastgehouden. De kampen moeten vervangen worden door „shelters waar mensen niet worden gevangen gehouden", zei Kaag na afloop van haar bezoek tegen persbureau ANP.

De vluchtelingen zijn veelal door toedoen van mensensmokkelaars van landen elders in Afrika in Libië terechtgekomen. Ze hoopten van daaruit naar Europa te varen.

Sinds de val in 2011 van dictator Gaddafi wordt Libië chaotisch bestuurd en maken talloze milities er de dienst uit. Eind 2017 verschenen beelden waarin te zien was dat vluchtelingen als slaven werden verhandeld. Ook zijn er berichten over martelingen en verkrachtingen.

In de Volkskrant zegt de minister deze donderdag dat zij de mogelijkheden voor vluchtelingen wil vergroten om terug te keren naar hun eigen land. Nederland doneerde eerder 10 miljoen euro om dit mogelijk te maken. Volgens Kaag zijn er voldoende vliegtuigen en geld. Het probleem zit volgens haar bij de bureaucratische afhandeling.

In Europees verband wordt gewerkt aan het versterken van de Libische kustwacht. Het is de bedoeling dat zo het werk van mensensmokkelaars wordt bemoeilijkt. Het aantal vluchtelingen dat via Libië naar Europa komt is de afgelopen tijd verminderd.

In navolging van de migratieovereenkomst met Turkije probeert de EU soortgelijke afspraken te maken met landen in Afrika. Afspraken met Libië zelf hebben volgens Kaag nu geen zin omdat de macht van de eenheidsregering beperkt is.

Eind 2017 riep de Franse president Macron ook al op tot grootscheepse actie om de situatie voor vluchtelingen in Libië te verbeteren.