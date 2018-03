SP: trek landbouwsubsidies aan Heineken in Afrika in

SP, CDA en ChristenUnie hebben donderdag Kamervragen gesteld over de Afrikaanse praktijken van bierbrouwer Heineken. Ze willen dat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) nagaat of er juridische mogelijkheden zijn om de slechte werkomstandigheden van promotiemeisjes aan te pakken. Als dat onmogelijk is, moeten die er komen, vinden ze.

Ze reageren op berichtgeving in NRC en Follow the Money en het onlangs verschenen boek Bier voor Afrika. Heineken blijkt in tien Afrikaanse landen gebruik te maken van grote aantallen promotiemeisjes. Een deel van de jonge vrouwen wordt seksueel misbruikt door klanten of onder druk gezet naar bed te gaan met leidinggevenden om een baan te krijgen of te houden.

„We hebben natuurlijk de hele rel gehad in de ontwikkelingssector en zien nu dat het veel breder is, ook in het bedrijfsleven”, zegt Anne Kuik (CDA), verwijzend naar de prostitutieschandalen bij hulporganisatie Oxfam. „Ik voel mij verantwoordelijk voor wat Nederlandse bedrijven doen en daar moeten we ze dus op aanspreken.”

Mahir Alkaya stelde namens de SP ook vragen over een fraudezaak bij Heineken in Nigeria. Clémentine Vervelde, de vrouw van de lokale Heineken-topman Nico Vervelde, werd vorig jaar verdacht van fraude. Zij presenteerde zich als consultant en liet een energieleverancier van Heineken ruim 800.000 dollar aan commissies betalen in ruil voor een miljoenencontract met het brouwbedrijf. Ook de topman zelf was bij de zaak betrokken. Volgens de politie heeft hij zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik en zou hij, bij voldoende bewijs, drie à zeven jaar in een Nigeriaanse cel verdwijnen. Heineken schikte de zaak. Heineken hanteert volgens Alkaya een dubbele moraal. „Om misstanden aan de top te verbergen, treft het bedrijf een schikking, terwijl ze niets doen om prostitutie, uitbuiting en intimidatie op de werkvloer te voorkomen.”

De SP-er roept minister Kaag op geen subsidies meer te verstrekken aan landbouwprojecten van de brouwer in Afrika. Heineken kreeg de afgelopen jaren bijna 7 miljoen uitgekeerd van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor die projecten, met als doel hogere inkomsten voor boeren én kostenbesparingen voor Heineken. Ook in Mozambique, waar Heineken nu een brouwerij bouwt, krijgt de bierbrouwer steun van de overheid.