Rusland reageert met gelijke munt op kwestie-Skripal

Rusland trekt de verblijfsvergunning in van zestig Amerikaanse diplomaten. Zij moeten binnen een week, voor 5 april, het land verlaten. Tevens wordt het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg gesloten. Dat maakte de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov donderdag bekend, meldt persbureau Reuters.

Tijdens een persconferentie in Moskou zei Lavrov dat “de maatregelen wederkerig zijn”. Alle landen die in de afgelopen dagen Russische diplomaten hebben uitgezet, kunnen uitzetting verwachten van “hetzelfde aantal diplomaten”, aldus Lavrov. Het zou gaan om meer dan honderdvijftig diplomaten. Nederland heeft twee Russische inlichtingenofficieren uitgezet.

De Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie besloten deze week meer dan honderddertig Russische diplomaten uit te wijzen in reactie op de gifgasaanval op de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in de Britse stad Salisbury. Volgens de Britse regering is Rusland verantwoordelijk voor de vergiftiging. Het Kremlin ontkent verantwoordelijk te zijn.

Guterres: herstel communicatie tussen Washington en Moskou

António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), reageerde bezorgd op de oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen. Het kan leiden tot een nieuwe Koude Oorlog, zo liet hij weten aan internationale persbureaus.

Volgens Guterres was er tijdens de Koude Oorlog nog contact tussen de wereldmachten om escalatie van incidenten te voorkomen. “Deze mechanismes zijn nu ontmanteld”. Guterres roept Washington en Moskou op om de “communicatie te herstellen.”