Rik van de Westelaken nieuwe presentator Wie is de Mol

Rik van de Westelaken (46) volgt Art Rooijakkers op als presentator van AVROTROS-programma Wie is de Mol. Dat meldt de omroep. Van de Westelaken vervangt ook EenVandaag-presentator Pieter Jan Hagens. Hagens gaat volgens de omroep voor een langere periode op wereldreis.

Bart Barnas, mediadirecteur bij AVROTROS, hoopt dat Van de Westelaken zich ontwikkelt als “vaste waarde” voor de omroep. Van de Westelaken heeft “veel zin” om aan de slag te gaan bij AVROTROS:

“Bij EenVandaag kan ik mijn journalistieke ziel en zaligheid kwijt en dieper op de achtergronden van het nieuws ingaan. En Wie is de Mol presenteren vind ik een grote eer.”

Wie is de Mol

Van de Westelaken werkte eerder voor het NOS Journaal. Eind 2016 maakte hij de overstap naar SBS6 en Net5.

Rooijakkers (43) presenteerde zes seizoenen lang Wie is de Mol. Het programma won in 2013 de Gouden Televizier-Ring. Rooijakkers stapte op 23 maart over naar RTL. Hij tekende daar een driejarig contract.