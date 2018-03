Rabobank behandelde noodlijdend bouwbedrijf onrechtmatig

Rabobank heeft een noodlijdend bouwbedrijf tijdens de kredietcrisis onrechtmatig behandeld en niet voldaan aan zijn bancaire zorgplicht die het had voor de onderneming. Dat blijkt uit het arrest dat donderdag gepubliceerd is. Eerder deze week vernietigde het gerechtshof in Arnhem een vonnis van de rechtbank over de zaak uit 2013.

Het bouwbedrijf Midreth - onder meer betrokken bij de verbouwing van het Stedelijk Museum en de bouw van Ziggo Dome in Amsterdam - kwam tijdens de financiële crisis in 2009 in kredietproblemen en ging in 2011 uiteindelijk failliet. Het hof trekt harde conclusies over het handelen van huisbankier Rabobank. De bank wordt niet direct verantwoordelijk gesteld voor het faillissement van Midreth, wat de directeur van het bouwbedrijf Joop Leliveld wel claimde, maar heeft de onderneming wel gedwongen tot onhoudbare financiële afspraken.

Kredietuitbreidingen tot 20 miljoen

Voor een kredietuitbreiding van 7,5 miljoen euro in 2009 eiste de bank een vergoeding van 2 miljoen euro. Die moest binnen tien maanden terugbetaald worden “hetgeen uiteraard een grote druk op de toch al krappe liquiditeit legde”. Voor een vervolguitbreiding van het krediet - ingelegd door de Rabobank en andere kredietverleners- van nog eens 20 miljoen euro moest een fee betaald worden die even groot was als de kredietsom. Daarvoor legde de bank ongeveer 7,5 miljoen euro neer en eiste het zo’n 5,6 miljoen euro aan vergoeding terug.

Volgens de Rabobank was deze vergoeding terecht vanwege de veronderstelde overwaarde in het onroerend goed en het risico dat de bank liep. Het hof spreekt van “excessieve” fees die “zeer nadelig” waren voor Leliveld. Een jaar later ging het bedrijf failliet. Leliveld werd gedwongen op een “ongunstig tijdstip” tegen een prijs van 1 euro afstand te doen van 60 procent van de aandelen. 22,5 procent ging naar Rabobank, wat de bank “onevenredig grote voordelen” opleverden en waarmee het handelde “in strijd met haar contractuele bancaire zorgplicht”. Volgens het hof heeft Rabobank “misbruik gemaakt van de situatie” waarin Midreth zich bevond.

Rabobank kijkt naar het vonnis

De Rabobank moet een voorschot betalen van 1 miljoen euro. Het verdere schadebedrag wordt in een aparte vervolgprocedure vastgesteld. De advocaat van Leliveld zegt tegenover het Financieele Dagblad dat de claim “minstens 63 miljoen euro” wordt, gelijk aan de taxatiewaarde van het bedrijf in 2010. Het is nog niet duidelijk of Rabobank in cassatie gaat. Een woordvoerder reageert: “We bestuderen het vonnis en beraden ons wat we gaan doen”. Verder wil de bank niets over de uitspraak zeggen.

Leliveld zegt “opgelucht” te zijn na het oordeel van het hof. “Ik heb sinds 2011 geprobeerd een minnelijke oplossing met Rabobank te treffen. Hopelijk dat men daartoe nu eindelijk bereid is.”