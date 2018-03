PAOK-voorzitter drie jaar geschorst na vuurwapenincident

Ivan Savvidis, voorzitter van de Griekse voetbalclub PAOK, mag zich drie jaar lang niet in een Grieks voetbalstadion vertonen. De aanleiding was een wedstrijd van twee weken geleden. Savvidis stormde toen uit onvrede met een scheidsrechtersbeslissing het veld op. Hij droeg een revolver en werd vergezeld door zijn lijfwachten.

Savvidis was kwaad omdat een doelpunt van PAOK Thessaloniki afgekeurd werd wegens buitenspel. Toen het doelpunt twee uur later toch werd toegekend, weigerde tegenstander AEK Athene verder te spelen.

De tuchtcommissie van de Griekse Super League verandert de uitslag nu in een 0 – 3 verlies voor PAOK. De voetbalclub uit Thessaloniki moet tevens drie punten op de ranglijst inleveren, waardoor de kansen op het kampioenschap zo goed als verkeken zijn. Savvidis krijgt ook een geldboete van 100.000 euro.

Drie wedstrijden zonder publiek

De commissie oordeelde ook dat PAOK volgende seizoen met twee punten in de min start. PAOK speelt daarnaast drie wedstrijden zonder publiek en krijgt een boete van 63.000 euro opgelegd. Clubdirecteur Michel werd negentig dagen geschorst en kreeg een boete van 15.000 euro.

De club zegt in beroep te gaan tegen de uitspraak. PAOK zegt tegen Reuters:

“De sancties zijn streng en tot stand gekomen onder druk van een gecoördineerde mediastorm tegen PAOK. We zetten ons beroep door en wachten om veroordeeld te worden op basis van echte feiten.”

Competitie stilgelegd

De Griekse overheid legde na het incident de hele competitie stil. Het incident was de druppel die de emmer deed overlopen: de Griekse competitie werd in 2015 en 2016 al eerder stilgelegd. Voetbalorganisatie FIFA waarschuwde Griekenland het voetbalgeweld onder controle te krijgen.

Herbert Huebel, die namens FIFA de situatie in Griekenland in de gaten houdt, zei tegen Reuters dat een “Grexit” - het intrekken van het Griekse FIFA-lidmaatschap - niet langer taboe is. “Het Griekse voetbal stevent op de afgrond af.”

Dit weekend wordt de Griekse competitie hervat.