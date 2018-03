‘Overdosis robots nekt productie Tesla Model 3’

Tesla vertrouwt te veel op robots en te weinig op menselijke monteurs bij de assemblage van de Model 3. Die aanpak veroorzaakt de vertraging bij de massaproductie Tesla’s eerste betaalbare elektrische auto.

Dat is de conclusie van een kritisch rapport van onderzoeksbureau Bernstein. Woensdag publiceerde Business Insider enkele details. Hoewel de fabriek verboden terrein is voor onbevoegden, luidt de conclusie van twee analisten dat Tesla de productie van de Model 3 ‘hyper-geautomatiseerd’ heeft: robots zorgen voor meer problemen, in plaats van ze op te lossen.

In de auto-industrie is het gebruikelijk dat robots werkzaamheden als stansen, lassen en verven uitvoeren, maar Tesla probeert vrijwel alle onderdelen van de assemblage te automatiseren – ook werk dat normaal gesproken door mensen gedaan wordt. Het gaat mis bij het inregelen van de robots, aldus het rapport. Tesla was niet bereikbaar voor een reactie.

De auteurs van het rapport noemen de aanpak van Tesla-topman Elon Musk ‘ambitieus, risicovol en te ingewikkeld’: „Robots zien niet de kleine afwijkingen en defecten die een menselijke monteur juist wel heel goed waarneemt.” Dat zou leiden tot windgeruis, rammeltjes en andere ongemakken bij nieuwe auto’s. Die moeten gerepareerd worden en dat kost tijd en geld.

Model 3 is de elektrische auto die Tesla bereikbaar moet maken voor de gewone leaserijder; een prijs vanaf 35.000 dollar. Interesse genoeg – 400.000 voorinschrijvers – maar de aanhoudende productieproblemen leiden er toe dat potentiële kopers op zoek gaan naar alternatieven van Europese en Aziatische fabrikanten.

In Nederland is de levertijd van de Model 3 opgeschoven naar ‘ergens in 2018’. Op dit moment is Tesla’s Model S is de best verkochte elektrische auto in Nederland. Elektrische auto’s zijn goedkoop om te rijden maar prijzig in de aanschaf. De batterij is verreweg het duurste onderdeel. Grootschalige productie zou de prijzen van de batterij wel kunnen verkleinen; dat is het doel van de Model 3. Maar daar is wel een succesvolle assemblagelijn voor nodig.

Kredietstatus

Moody’s verlaagde de kredietstatus van Tesla van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. Het is een reactie op de productieproblemen. Tesla leed in 2017 twee miljard dollar verlies en zal door die kredietstatus meer moeten betalen als het wil bijlenen. De koers van Tesla daalde woensdag met 7,6 procent, en staat nu 30 procent lager dan in september 2017.

Wat de koers ook niet hielp, is dat vorige week een dodelijk ongeval met een Tesla plaatsvond in hartje Silicon Valley. Het is onduidelijk of dit ongeluk te wijten is aan Teslas Autopilot-systeem.