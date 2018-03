Oud-president Sarkozy voor de rechter om machtsmisbruik

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy is donderdag voor de rechter gedaagd, dit keer wegens onder meer corruptie en machtsmisbruik. Volgens de Franse aanklagers zou Sarkozy in 2007 geprobeerd hebben een rechter te beïnvloeden in een voor hem belastende zaak. De rechter hield zich bezig met mogelijke illegale financiering van zijn verkiezingscampagne. Persbureau AP meldt dat ook Sarkozy’s advocaat en de rechter in kwestie zich moeten verantwoorden.

Volgens de aanklagers zouden Sarkozy en zijn advocaat de toenmalig magistraat Gilbert Azibert een baan in Monaco hebben beloofd. In ruil daarvoor zou Azibert informatie moeten lekken over het onderzoek, waarin illegale campagnefinanciering van de steenrijke L’Oreal-erfgename Liliane Bettencourt centraal stond. Op dat moment was Sarkozy als presidentskandidaat in de race voor het Elysée.

De verdediging van Sarkozy zegt dat hij onschuldig is. Zijn advocaten lieten weten in beroep te gaan tegen de aantijgingen, omdat het bewijs uit een afgetapt telefoongesprek met zijn advocaat afkomstig is. Volgens een verklaring van zijn advocaten vindt het verweer op 25 juni plaats.

Niet de eerste aanklacht

De laatste aanklacht is een gevoelige tik voor de voormalige leider van de centrumrechtse UMP - inmiddels hernoemd tot Les Republicains. Er lopen diverse onderzoeken naar Sarkozy sinds zijn aftreden in 2012. Vorig jaar beval een rechter dat Sarkozy zich moest verantwoorden om illegale financiering van zijn verkiezingscampagne in 2012. Destijds zou zijn partij via een financieel dienstverlener een systeem hebben opgezet om kostenoverschrijdingen wit te wassen.

Vorige week vrijdag werd Sarkozy formeel in staat van beschuldiging gesteld in een soortgelijke zaak: hij zou voor zijn verkiezingscampagne geld hebben aangenomen van de voormalige Libische dictator Muammar Gadaffi. Ook in dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van afgetapte telefoongesprekken, maar staat verder los van de aanklacht van donderdag. Sarkozy zelf reageerde vorige week vol verontwaardiging en sprak van een “lastercampagne” - hij ziet de aanklacht als een politiek proces.

Nicolas Sarkozy was de Franse president van 2007 tot 2012, toen hij bij zijn herverkiezing werd verslagen door de socialist Francois Hollande. In 2016 verloor hij de interne verkiezing om Les Republicains aan te mogen voeren van zijn voormalig premier François Fillon.