No Surrender-oprichter Klaas Otto voorlopig vrij

Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender, komt onder strenge voorwaarden vrij. Dat heeft de rechtbank in een beveiligde zaal in Rotterdam donderdag besloten, meldt ANP. De hechtenis wordt per 5 april opgeschort. Otto moet onder meer een enkelband gaan dragen en zijn paspoort inleveren.

De 50-jarige bendeleider uit Bergen op Zoom zit al anderhalf jaar in voorarrest en staat terecht voor witwassen, valsheid in geschrifte, bedreiging, afpersing, brandstichting en het gooien van een granaat. Otto zelf ontkent de aantijgingen.

Wanneer hij vrijkomt mag de bendeleider geen contact opnemen met getuigen en slachtoffers, meldt BN De Stem. Door de enkelband weet de reclassering waar hij zit, dus het risico dat Otto getuigen zal bedreigen is beperkt.

Otto kwam eerder vrij uit voorlopige hechtenis maar werd binnen een week weer opgepakt omdat hij zich niet aan de voorwaarden had gehouden. In de rechtbank beloofde hij donderdag de voorwaarden deze keer niet te schenden. “Ik wil mijn gezin tot rust brengen”, zei Otto volgens ANP. Het OM was tegen de vrijlating van de “beroepscrimineel”.

Nieuwe verdediging

Eerder deze maand legden de advocaten van Otto de verdediging neer nadat een wrakingsverzoek werd afgewezen. Zijn voormalige raadslieden stelden dat de verdachte depressief was geworden van het strenge gevangenisregime in Vught. Daarom zou Otto niet meer terecht kunnen staan.

De nieuwe verdediging, Niels van Schaik en Sanne Schuurman, heeft meer tijd nodig om zich voor te bereiden en daarom gevraagd om de inhoudelijke behandeling minstens zes maanden uit te stellen. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld.