Noah Booij heeft getwijfeld tussen sport en zorg en voor de zorg gekozen. Khalid Amakran Naam: Noah Booij (16), De Meern Zit in: 1 mbo-2, helpende zorg en welzijn Woont met: vader, moeder, zus (19). Haar broer (21) is uit huis Vader: advocaat Moeder: secretaresse

Zuid-Afrika

„Mijn broer en zus komen uit Colombia, ik ben geboren in Zuid-Afrika. Mijn ouders hebben verteld waar ik vandaan kwam en wie voor mij heeft gezorgd. Ik heb foto’s van dat mijn broer en zus mij vasthielden. Ik was twee maanden te vroeg geboren. Ongeveer in mijn derde maand ben ik hier gekomen. Op mijn achttiende krijg ik alle informatie. Op zich wil ik wel weten of mijn biologische moeder nog leeft. Als dat zo is zou ik haar wel willen ontmoeten. Maar ik zou niet hetzelfde gevoel hebben als ik bij mijn moeder heb. Zij blijft gewoon mijn moeder. Ik ben blij dat ik geadopteerd ben. Je weet nooit hoe het leven daar was geweest. Het is niet zo dat ze het daar heel goed hebben.”

Kamer schoonmaken

„Ik loop stage bij Abrona. Dat is een bedrijf met mensen die een verstandelijke of geestelijke beperking hebben. Ze gaan in de middag naar dagbesteding en komen daarna weer thuis. Ik doe de begeleiding thuis. Met hen winkelen, hun kamer schoonmaken. Ik vind het bijzonder om mensen te helpen zodat ze plezier hebben in het leven. Eerst had ik een andere stage, bij één man thuis. Het was samen met nog iemand, we zaten met z’n tweeën voor ons uit te kijken op de bank. Er was gewoon niets te doen. Daar ben ik weggegaan. Ik heb een paar weken thuis gezeten, toen kwam ik Abrona tegen op internet. Ik heb gebeld: kan ik bij jullie stagelopen. Dat kon.”

Verpleegster

„Ik heb nog getwijfeld of ik iets met sport zou gaan doen. Ik zit negen jaar op hockey, ik train drie of vier keer per week. Ik kon kiezen uit een sportopleiding en zorg en welzijn. Ze hebben je harder nodig bij zorg. Er is meer werk in. Sport – je kunt wel trainster worden maar dat kan nu ook. Wat me leuk lijkt is verpleegster in het ziekenhuis. Mijn tante doet dat ook.”

Samen shoppen

„Dit jaar ga ik voor het eerst met twee vriendinnen op vakantie. Naar Texel. Ik hou van afspreken met vriendinnen. Een paar lijken op mij qua waar ik van hou. Daar kan ik ook echt mijn geheimen aan vertellen. Ik werk in een supermarkt, vakken vullen. Het geld geef ik vooral uit aan eten, op school en bij de Mac en zo. Mijn kleren betaalt mijn moeder. Als we samen shoppen kopen we meestal veel. Met mijn vader kijk ik weleens een voetbalwedstrijd. We gaan soms naar de kerk. Geloof is wel belangrijker geworden voor mij. Ik heb er met vriendinnen over gepraat. We zagen er een beetje hetzelfde in. Dat God op een of andere manier helpt.”

In de rubriek Jong! vertellen pubers over zichzelf, de wereld en elkaar. Aanmelden: pubers@nrc.nl.