Ierland stemt op 25 mei over legalisering abortus

De Ierse regering heeft een datum vastgesteld voor het referendum over het legaliseren van abortus. Op 25 mei mogen de Ieren naar de stembus om zich uit te spreken over het afschaffen van het achtste amendement van de grondwet, dat stelt dat het recht op leven van de moeder en haar ongeboren kind gelijk zijn. Het is voor het eerst sinds de invoering in 1983 dat de Ierse bevolking zich hierover mag uitspreken.

Het afbreken van een zwangerschap is een controversieel onderwerp, waarover de bevolking van het overwegend katholieke land sterk verdeeld is. Eind januari besloot het Ierse kabinet om de bevolking via een referendum te vragen of het zogeheten Eighth Amendment moet worden geschrapt. Als de meerderheid van de Ierse stemgerechtigden hiermee instemt, is het aan Ierse politici om wetgeving te maken rondom het afbreken van zwangerschappen.

In 2012 ontstonden protesten toen een Ierse vrouw stierf terwijl ze zwanger was. NRC-correspondent Titia Ketelaar sprak met een Ierse vrouw die naar het buitenland vluchtte voor een behandeling: Steeds meer Ieren eisen recht op abortus

Ierland behoort tot de Europese landen met de meest strikte regelgeving rondom abortus. In 2013 werd het absolute verbod op abortus afgeschaft - een zwangerschap kan sindsdien alleen beëindigd worden als het leven van de moeder gevaar loopt.