Geen vreugde bij iconische Kaap Hoorn

De Nederlandse boot Brunel bereikte de rots als eerste. Na een loodzware oversteek van de Zuidelijke Oceaan, met huizenhoge golven en windsnelheden boven de honderd kilometer per uur, passeerde het racejacht van schipper Bouwe Bekking donderdag Kaap Hoorn, het zuidelijkste puntje van Chili.

Het zuidelijkste puntje van het Zuid-Amerikaanse continent, waar twee oceanen botsen, is voor zeilers altijd een absoluut hoogtepunt. Hún Mount Everest. Te vieren met een sigaar en een slok, een gebruikelijk ritueel na het overleven van de stormen op de Zuidelijke Oceaan.

Maar in deze editie van de oceaanrace – de dertiende – valt er weinig te vieren voor de zeilers. Ook niet voor Bouwe Bekking, die Kaap Hoorn voor de negende keer in zijn lange loopbaan rondde.

Het bericht aan het begin van de week dat hun Britse collega John Fisher van Sun Hung Kai/Scallywag overboord was geslagen en onvindbaar bleek, kwam als een mokerslag aan bij de rest van de deelnemers.

„Iedereen aan boord is heel, heel, heel erg moe”, liet Bekking (54) donderdagmiddag ter hoogte van Kaap Hoorn weten. Bekking: „Hoewel we aan de leiding liggen is er geen sprake van een feeststemming aan boord. Iedereen heeft weinig slaap en het is echt overleven. Maar ook het verlies van John Fisher zit veel dieper dan de meeste graag toegeven: ik denk meerdere keren per uur aan hem.”

De zeven boten vertrokken anderhalve week geleden vanuit Auckland in Nieuw-Zeeland voor de zevende etappe van de race, naar finishplaats Itajaí in Brazilië. De langste etappe, over 7.600 zeemijl (ruim 14.000 kilometer), is uitgelopen op een van de zwaarste uit de geschiedenis van de wedstrijd die in 1973 begon als de Whitbread Round The World Race. Dagenlang werden de 19 meter lange jachten geteisterd door storm en huizenhoge golven.

Enkele dagen na het noodlottige ongeval aan boord van Scallywag, dat vaart onder de vlag van Hongkong, kwamen via de bemanning meer details naar buiten. Onder opnieuw uiterst zware weersomstandigheden, windkracht 8 tot 9 en golven van zo’n vijf meter hoogte, had Fish, zoals hij werd genoemd, zijn veiligheidslijn losgemaakt om op het dek de schoot van het voorzeil los te maken. Bij een onverwachte gijp klapte de giek over, waardoor Fisher overboord werd geslagen.

„De bemanning aan boord denkt dat John bewusteloos was toen hij in het water belandde”, staat in een verklaring die het team woensdagavond naar buiten bracht. Er werden reddings- en peilboeien uitgeworpen om de plek te markeren waar de zeiler overboord was geslagen.

Vergeefse zoektocht

Door het slechte weer duurde het even voordat het jacht kon omkeren voor de zoektocht naar Fisher. Ondanks uren zoeken werd de Brit niet meer teruggevonden, evenmin als de boeien.

Om zichzelf niet verder in gevaar te brengen zag de bemanning van Scallywag, met onder anderen de Nederlandse zeilster Annemieke Bes aan boord in haar eerste Volvo Ocean Race, zich na de mislukte reddingsoperatie genoodzaakt koers te zetten in de richting van de Chileense kust, ruim tweeduizend kilometer naar het oosten, op zoek naar een veilige haven.

De rest van de vloot is inmiddels Kaap Hoorn voorbij, langs de Argentijnse kust op weg naar het noorden, naar warmere wateren.