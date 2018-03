Flyer in Reformatorisch Dagblad tegen ‘zedenloze’ posters krijgt repliek

Amsterdammer Jasper Klapwijk lukte het via een crowdfundingsactie in minder dan één dag 5.000 euro op te halen om een advertentie met zoenende mannen in het Reformatorisch Dagblad te kunnen plaatsen. Klapwijk bedacht de actie omdat bij het RD afgelopen maandag een flyer was gevoegd. Hierin werd geprotesteerd tegen de ‘zedenloze’ posters van SuitSupply, waarop twee mannen met elkaar zoenen.

Die posters van herenpakkenmakers SuitSupply leidden de afgelopen weken tot protest. Bushokjes met de posters werden op verschillende plaatsen in Nederland beklad en ingegooid. In het Reformatorisch Dagblad verspreidde de actiegroep ‘Gezin in Gevaar’ van de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana maandag de flyer.

„SuitSupply, stop met onsmakelijke reclames!”

Bij die flyer zat ook een antwoordkaart. Abonnees werden opgeroepen hun handtekening te zetten in een petitie aan Fokke de Jong van SuitSupply tegen de „zedeloze taferelen die overal op straat te zien zijn, ook door kleine kinderen”. En: „SuitSupply, stop met onsmakelijke reclames!”

Op sociale media werd verontwaardigd gereageerd op de flyer. Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven schreef: „Ook regenbooggezinnen zijn gezinnen. Dit laat het belang van doorbreking van stereotypering zien.”

Volgens manager commerciële zaken Cees Hovius van het RD kon de flyer „niet op grond van de criteria die wij hanteren” geweigerd worden. Hovius stelt dat de krant niet verantwoordelijk is voor de inhoud van advertenties. „Als we een flyer bij de krant voegen met reclame voor bijvoorbeeld meubels dan zijn wij ook niet verantwoordelijk voor die producten.” De krant betreurt de ophef, omdat het „niet de bedoeling” was mensen te kwetsen.

Jasper Klapwijk uit Amsterdam kwam op het idee van een tegenactie toen hij een twitterconversatie had over de flyer. „Iemand zei: wat raar dat het RD afstand neemt door te zeggen dat ze niet over de inhoud gaan. Maar ik zei: dat biedt perspectief!” Hij bedacht dat het dan op dezelfde manier ook mogelijk zou moeten zijn een advertentie in het RD te plaatsen die juist pleit vóór vrije partnerkeuze. Zo werd het idee geboren. De actie was zo’n succes dat binnen een dag al meer binnen was dan het benodigde bedrag voor een advertentie van een volledige pagina, 5.000 euro. Met dat geld gaat Klapwijk proberen een advertentie te plaatsen voor de campagne ‘Celebrate Love’ van Femmes 4 Freedom, dat mensen laat zien die elkaar beminnen, zoals twee zoenende mannen.

Het RD heeft het advertentieverzoek in overweging genomen. In de week na Pasen gaat Klapwijk in gesprek met de krant. „Ze hebben wel ook door laten schemeren dat hun advertentiebeleid geen zoenende mensen zal accepteren”, zegt Klapwijk. „Maar in de campagne zitten ook advertenties met twee mannen die elkaar omhelzen of twee vrouwen die elkaar knuffelen. We gaan volgende week gewoon naar het RD met allemaal plaatjes, en dan zien we wel welke er door de censuur komt.” Mocht het onverhoopt helemaal niet lukken dan gaat het geld naar Femmes 4 Freedom, „tenzij investeerders hun geld terug willen”.