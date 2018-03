Facebook beëindigt contracten met datahandelaren

Facebook beëindigt contracten met een aantal grote datahandelaren dat bedrijven helpt bij het maken van gerichte advertenties. Dit heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Bedrijven als Acxiom Corp en Experian PLC verzamelen al jarenlang data van Facebookgebruikers, die zij doorverkopen aan adverteerders. Zo kunnen adverteerders specifieke doelgroepen bereiken via Facebook.

Volgens Graham Mudd, hoofd marketing van Facebook, is dit een “gangbare werkwijze in de sector”, maar beëindigt Facebook de contracten om de privacy van gebruikers beter te kunnen beschermen. Adverteerders kunnen nog wel data gebruiken om te meten hoe vaak hun advertenties bekeken worden.

Privacyinstellingen op één plek

Bovendien geeft het sociale medium gebruikers meer mogelijkheden om hun gegevens af te schermen. De privacyinstellingen zullen daarnaast voortaan gemakkelijker te vinden zijn, zo leest een verklaring. Deze instellingen waren eerder verspreid over meer dan twintig verschillende schermen. In de verklaring schrijft het techbedrijf:

“We hebben de afgelopen week gezien dat we harder moeten werken om ons beleid te kunnen waarborgen. Ook willen we mensen helpen te begrijpen hoe Facebook werkt en waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt met betrekking tot data.”

NRC-correspondent Melle Garschagen sprak met Christopher Wylie, de klokkenluider van Cambridge Analytica. “Ik kon onderzoeken wat ik wilde.”

Facebook ligt onder vuur sinds bekend werd dat het omstreden databedrijf Cambridge Analytica data over gebruikers misbruikte voor onder meer politieke beïnvloedingscampagnes. Het bedrijf kon via Facebook persoonlijke gegevens kopiëren en bewaren, die het gebruikte om een systeem te bouwen om politieke boodschappen gericht te versturen. Het bedrijf was onder meer betrokken bij de verkiezingscampagne van Donald Trump en de Brexit-campagne.

Eerder deze week werd bekend dat Facebooktopman Mark Zuckerberg zich zal verantwoorden bij het Amerikaanse Congres. Washington wil van alle grote databedrijven horen hoe zij omgaan met privacy en misbruik door derden.