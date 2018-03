Eind april ontmoeting tussen Koreaanse leiders

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoet op 27 april de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in om te spreken over de spanningen op het schiereiland. Dat meldt persbureau Yonhap. Het zal de derde keer zijn ooit dat een dergelijke bespreking op het hoogste niveau tussen beide Korea’s plaatsvindt.

De twee leiders zien elkaar in het zogeheten Vredeshuis in het plaatsje Panmunjom op de grens. Volgens Zuid-Korea zal denuclearisering van Pyongyang het belangrijkste onderwerp zijn tijdens de topontmoeting. Volgende week woensdag bespreken functionarissen van beide landen verdere protocollen en veiligheidsafspraken. De vergadering komt in de aanloop van een verwachte ontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Trump.

Sinds de Koreaoorlog (1950-1953) zijn twee topontmoetingen geweest tussen Koreaanse leiders. De vorige keren, in 2000 en 2007, nodigde Kim Jong-uns vader en voorganger, Kim Jong-il, de Zuid-Koreaanse president uit in Pyongyang.

Spanningen met VS

Eerder deze week bracht de Noord-Koreaanse leider al onverwacht voor het eerst een bezoek aan Peking voor een ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping. De twee spraken onder meer over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. China is altijd de belangrijke bondgenoot geweest van Noord-Korea, maar heeft ook kritiek op de kernproeven en raketlanceringen van Pyongyang.

Het afgelopen jaar liepen de spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea verder op vanwege nucleaire en rakettesten van Pyongyang. De Amerikaanse president sloeg meerdere keren dreigende taal uit en zei militair ingrijpen niet uit te sluiten. Onlangs verraste Trump de wereld toen hij opeens instemde met een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider.