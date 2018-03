Dochter Skripal niet langer in kritieke toestand

De dochter van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal verkeert niet langer in kritieke toestand. Het herstel van de 33-jarige Joelia Skripal “gaat snel vooruit”, meldt de behandelend arts van het ziekenhuis in de Britse Salisbury in een verklaring. Vader en dochter Skripal werden begin maart vergiftigd in hun woonplaats Salisbury. Uit onderzoek bleek dat het zenuwgas ‘novitsjok’ was gebruikt.

Volgens de arts Christine Blanshard reageert Joelia Skripal “voorspoedig op de behandeling, maar heeft ze nog wel 24 uur per dag klinische zorg nodig”. De 66-jarige Sergei Skripal is nog steeds in levensgevaar, zijn toestand is stabiel.

Uitzetting Russische diplomaten

Volgens de Britse regering is Rusland verantwoordelijk voor de gifgasaanval. Het zeldzame zenuwgas ‘novitsjok’ werd in de jaren zeventig en tachtig ontwikkeld in de Sovjet-Unie. Het Kremlin ontkent dat ze achter de aanval zitten.

In de afgelopen dagen verklaarden de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie zich solidair met het Verenigd Koninkrijk door meer dan honderddertig Russische diplomaten uit te zetten.

Achtergrond Skripal

Skripal is een voormalig agent van de Russische militaire inlichtingendienst GROe die in 2004 ontmaskerd werd als dubbelspion. Hij speelde geheime informatie over Russische spionnen door aan de Britse geheime dienst MI6. In 2010 kwam Skripal vrij tijdens een uitruil van gevangenen en verhuisde naar het Verenigd Koninkrijk. In de afgelopen jaren zou hij nog hebben samengewerkt met de westerse inlichtingendiensten door informatie te geven over de spionagecapaciteiten van Rusland.