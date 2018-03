Derksen, Gijp en Genee weg bij RTL

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen vertrekken binnen enkele maanden bij RTL. Het Voetbal Inside-trio zal voor vier jaar gaan werken voor Talpa TV, het bedrijf van mediamagnaat John de Mol, meldt het AD. Zij zullen bij Talpa een vergelijkbaar programma presenteren, vermoedelijk onder een andere naam.

Talpa TV bevestigt aan persbureau ANP een aanbod te hebben gedaan. Volgens het bedrijf zijn er nog geen contracten ondertekend. RTL zei in reactie dat de mannen jarenlang een succesvolle bijdrage hebben geleverd.

“We hebben veel met ze meegemaakt, goede tijden en af en toe ook roerige tijden. Nu maken ze gezamenlijk de transfer naar Talpa, we wensen ze veel succes.”

Volgens René van der Gijp vertrekken de mannen naar Talpa omdat Wilfred Genee ontevreden was in zijn huidige functie. Tegen RTL Boulevard zei de presentator: “Wilfred wil meer, maar die kans dat er bij RTL niet echt in. RTL wilde alleen doorgaan met Voetbal Inside.”

Homofobe grappen

Voetbal Inside zorgde de afgelopen jaren regelmatig voor ophef. De presentatoren maakten meerdere malen grappen die werden gezien als homofoob of seksistisch. Afgelopen februari deed René van der Gijp zich voor als de Vlaamse journalist Bo van Spilbeeck, die kort daarvoor bekendmaakte voortaan als vrouw door het leven te gaan. RTL zei de mannen aan te zullen spreken op hun gedrag.

Het is de tweede keer in korte tijd dat John de Mol in het nieuws komt. Woensdag werd bekend dat Talpa Network persbureau ANP heeft gekocht. De overname past in de plannen van de Mol om een groot crossmediaal bedrijf te ontwikkelen.