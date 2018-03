De Mol verleidt VI-trio met Europees topvoetbal

John de Mol heeft de laatste weken niet stilgezeten. Met twee grote deals, die op dezelfde dag bekend werden, bouwt de Talpa-baas zijn gedroomde multimediabedrijf verder uit: woensdagochtend meldde Talpa Network de overname van persbureau ANP, diezelfde avond lekte uit dat het populaire Voetbal Inside-trio Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen binnen enkele maanden RTL 7 verruilen voor Talpa TV en De Mols zender Veronica.

De aankopen onderstrepen het steeds groter wordende belang van sport, actualiteiten en talkshows in de tv-sector. Nederlandse zenders zien hun kijkcijfers de laatste jaren dalen in de concurrentieslag met on-demandplatforms als Netflix en Amazon Prime, die zich vooral richten op ‘terugkijk-televisie’ zoals films en tv-series. Daarom is live-tv zo belangrijk: niet met de zoveelste James Bondfilm of Scandithriller, maar met een spraakmakende talkshow of onmisbare voetbalwedstrijd kunnen de Nederlandse zenders zich nog onderscheiden van de grote Amerikaanse platforms.

Daarom ook is een veel besproken programma als Voetbal Inside – dat sport én talkshow combineert – een waardevolle aanwinst voor De Mol. Dat de presentatoren af en toe ophef veroorzaken met homofobe, racistische of seksistische grappen vormt vanuit die gedachte geen nadeel: het VI-trio zorgt dat heel Nederland bij de koffie-automaat over hen praat.

Nieuws ontbrak

Mediatycoon De Mol (geschat vermogen: 2,5 miljard euro) heeft het afgelopen jaar de SBS-zenders (SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9) overgenomen en zijn radiotak (Radio 538, Veronica, Sky Radio en Radio 10) uitgebreid. Maar ‘nieuws’ ontbrak nog. Met het ANP, naar verluidt overgenomen voor 17 tot 20 miljoen euro, heeft De Mol eindelijk een belangrijk nieuwsmerk in handen. De mediamiljardair heeft al laten weten dat de Talpa-zenders zich meer gaan richten op actualiteiten, waarbij het ANP een belangrijke spil vormt.

Talpa gaat Nederlands grootste persbureau versterken met videoproducties, terwijl door het ANP aangeleverd nieuws een belangrijke plaats in de programmering van de Talpa-zenders krijgt. De lancering van een eigen nieuwsrubriek op een van zijn zenders, eventueel aangevuld met een nieuwssite, zou goed in die plannen passen.

Weinig ruimte

VI-presentator Wilfred Genee liet zich donderdag uitgebreid interviewen over de overstap naar Veronica. Hij liet weten bij RTL te weinig ruimte te hebben gekregen om zich te ontwikkelen. „We hebben lang in de veronderstelling geleefd dat we met RTL door zouden gaan, maar we kwamen er maar niet uit met z’n allen”, zei hij bij Radio Veronica. „Vorige week kwam John de Mol ineens voorbij en die wilde praten. Hij schetste in tien minuten een beeld wat in de afgelopen 4,5 maand niet gelukt is bij RTL.”

In december had De Mol al gevraagd of Genee open stond voor een overstap. In de maanden daarna werd het de presentator duidelijk dat hij geen nieuwe programma’s bij RTL kon gaan presenteren. Dus besloot hij met De Mol in zee te gaan, die hem wel nieuwe programma’s, naast Voetbal Inside, in het vooruitzicht stelde.

Ook de komst van nieuwe presentatoren bij RTL speelde een rol bij die beslissing. Genee: „Ik heb meerdere malen gevraagd: wat kan ik nou gaan doen? En toen kwam Twan Huys binnen, en toen kwam Art Rooijakkers binnen. En toen dacht ik: ‘Krijg nou wat, er komen allemaal nieuwe mensen binnen en voor mij wordt nog steeds niet duidelijk gemaakt wat ik zou kunnen doen’. Toen groeide het besef: dit is het moment.”

Champions League

De volgende zet in het schaakspel van De Mol: de uitzendrechten van de Champions League. De komende weken moet duidelijk worden op welke Nederlandse zender de volgende seizoenen van de Europese voetbalcompetitie te zien zijn.

Het ligt voor de hand dat De Mol de uitzendrechten graag wil behouden voor zijn SBS. Live-tv houdt de kijkers bij hem – en weg van Netflix. En na de overstap van het VI-trio heeft hij alleen maar meer redenen gekregen om het Europees topvoetbal te koesteren. Mede met de belofte van de Champions League, blijkt uit het commentaar van Genee, heeft hij de mannen binnengehaald. Bij Radio Veronica zei hij: „Voor de mannen is er het perspectief van de Champions League en dat vindt René [van der Gijp] helemaal het einde. Toen was het vrij snel duidelijk dat dat het moest gaan worden.”