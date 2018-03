Conflict onderwereld dreigt uit de hand te lopen

Weer heeft de kogel het gewonnen van de ratio. Waar iedereen bang voor was, is gebeurd. Een familielid van Nabil B., kroongetuige in de alles verzengende mocro-oorlog, is donderdagochtend vroeg geliquideerd in Amsterdam-Noord. De broer van Nabil B. heeft volgens goed ingevoerde bronnen op geen enkele manier te maken met zijn criminele activiteiten.

En toch is de moordaanslag niet los te zien van de beslissing van Nabil om te gaan praten. Mede op basis van zijn verklaringen worden twee kopstukken uit de Utrechtse onderwereld verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties en een poging daartoe. Ridouan T. en Saïd R. staan sinds maandag op de Nationale Opsporingslijst. De recherche heeft een prijs op hun hoofd gezet van 25.000 euro.

Onschuldige vermoord

De verdachten ontkennen via hun advocaat dat zij betrokken zijn bij liquidaties. Wie de opdracht heeft gegeven voor de liquidatie van de broer van de kroongetuige is onbekend. Dat er wordt gewezen naar de twee mannen die op basis van de verklaringen van de kroongetuige worden gezocht, is bewijs uit het ongerijmde.

Er is dus opnieuw een onschuldige burger vermoord, maar dit keer bewust. Waarschijnlijk om een kroongetuige de mond te snoeren. En als boodschap aan iedereen die overweegt te praten over het geweld dat de Nederlandse onderwereld overspoeld: als we jouw niet kunnen pakken, pakken we een ander.

„Dit zijn Mexicaanse toestanden”, zegt een advocaat die menig zware crimineel heeft bijgestaan. „Dit overtreft alles.” Een ervaren magistraat die ook alles al heeft meegemaakt: „Uitzonderlijk heftig.” En een crimineel kopstuk met een stevige reputatie zegt: „Alle grenzen zijn verdwenen.”

Hij brengt daarmee onder woorden wat er in het criminele milieu in Amsterdam en Utrecht leeft: waar eindigt dit? Meerdere bronnen met wie NRC contact heeft stellen dat het conflict uit de hand dreigt te lopen. Wat als andere criminelen nu beslissen dat ook zij via familieleden van rivalen wraak gaan nemen. Waar eindigt dat dan? „Dan wordt het hier de Gazastrook”, stelt een crimineel uit de onderwereld in Utrecht.

Ontzield en verkoold

Het geweld is enkele jaren geleden geëscaleerd. Er is eind 2014 een vrouw vermoord voor de ogen van haar kinderen vanwege het werk van haar man. In 2016 is het ontzielde en verkoolde lichaam van Nabiel Amzieb teruggevonden in een uitgebrande auto die was gestolen van de politie. Zijn hoofd werd een dag later voor een waterpijpcafé in Amsterdam gelegd.

Dat is geen toeval, het is beleid. Het zijn daden met een boodschap aan de onderwereld, de politie en het grote publiek: kom niet aan ons, wij zijn onaantastbaar. Onderwereldgeweld is als betonrot, het tast een fundamenteel vertrouwen in de samenleving aan en wordt pas zichtbaar als het te laat is.

Internationale cocaïnehandel

Het geweld in de onderwereld moet worden geplaatst in de context van de internationaal georganiseerde cocaïnehandel, waar veel geld in omgaat en de belangen groot zijn. Dat is ontaard in een ordinaire machtsstrijd waarin de oude mores uit de onderwereld definitief zijn losgelaten, zo valt te horen in het criminele milieu. Niemand weet waar het ophoudt. Kan de ratio het geweld nog keren?