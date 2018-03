Celstraffen tot 24 jaar voor roofmoord Geleen

Drie mannen zijn door de rechter in Maastricht donderdag veroordeeld tot celstraffen die oplopen tot 24 jaar. De drie stonden terecht voor een woningoverval die plaatsvond in 2017, waarbij de 29-jarige Hafed Merkikou in zijn eigen huis werd doodgeschoten.

De 25-jarige Karim S., die de woningoverval beraamde gaat net als schutter Dennis V. (41) voor 24 jaar de cel in. Een derde verdachte, Carlo R. kreeg 14 jaar wegens medeplichtigheid. Hij had de vluchtauto geregeld waarmee de daders wegkwamen.

Op de nacht van 8 februari 2017 vielen Dennis V. en Karim S. de woning binnen van Merkikou. De 29-jarige eigenaar van een shishalounge zou volgens de verdachten thuis veel geld hebben, en het plan was om hem dat onder dreiging van een jachtgeweer afhandig te maken. Toen Merkikou zich verzette werd hij van dichtbij neergeschoten, waarna de twee daders vluchtten.

Niet gestruikeld, maar opzet

Volgens schutter Dennis V. zou het geweer zijn afgegaan doordat hij struikelde. De rechter ging donderdag niet mee in zijn verhaal, omdat de verwondingen van het slachtoffer uitwijzen dat de schutter niet achterover gestruikeld kan zijn. Van een ongeluk is daarom volgens de rechter geen sprake.

Normaal gesproken staat voor een dergelijke overval een lagere celstraf, meestal vijftien tot achttien jaar. In dit geval strafte de rechter zwaarder, met name omdat de verdachten een lang strafblad hebben en onlangs nog hebben vastgezeten - onder meer voor poging tot doodslag.

Volgens de rechter was de overval dusdanig gepland dat de verdachten konden weten dat het slachtoffer zich zou verzetten en er geschoten zou worden. Zowel de schutter als de planner van de roof krijgen daarom 24 jaar cel. Hun aandeel in de zaak even groot; ze hadden vooraf besproken de buit tussen hen tweeën te verdelen.