‘Broer kroongetuige Nabil B. doodgeschoten’

De broer van kroongetuige Nabil B. is donderdagochtend vermoord op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Dit meldt Het Parool op basis van meerdere goed ingevoerde bronnen. De politie bevestigt dat een persoon is doodgeschoten in het uitgaansgebied en bedrijventerrein en wil nog geen uitspraken doen over de identiteit van het slachtoffer.

Het schietincident vond rond 09.00 plaats. Kort daarna werd een brandend voertuig aangetroffen in een nabijgelegen straat.

Over de mogelijke dader of daders is nog niets bekend. Wel deden de afgelopen maanden in het criminele circuit al geruchten de ronde dat de broer van B. in levensgevaar was, aldus misdaadjournalist Jan Meeus. Er zou vrees zijn voor represailles uit het kamp van Redouan T., tegen wie Nabil B. getuigt. Het is niet duidelijk of T. betrokken is bij de moord, zegt Meeus.

“Sinds de zomer van 2017 gingen er al geruchten rond dat Nabil B. in een beschermingsprogramma zou stappen. Vanaf die tijd wordt zijn familie al bedreigd. Zijn broer zou, voor zover bekend, niets met misdaad te maken hebben. Hij werkte gewoon op het NDSM-terrein.”

Vorige week maakte justitie bekend dat de 31-jarige Nabil B. kroongetuige is in een zaak over een serie liquidaties in de Utrechtse onderwereld. B. was zelf nauw betrokken bij de moorden en legde een reeks gedetailleerde verklaringen af.

In zijn verklaring wijst B. Redouan T., een man die al jaren niet meer in Nederland woont, aan als opdrachtgever van de moorden. Hij wordt gezien als een van de kopstukken van de cocaïnemaffia en staat bekend als gewelddadig en wraakzuchtig.