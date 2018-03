Apple wil een ‘vriendelijke datareus’ zijn

Apple past wereldwijd de besturingssystemen voor iPhones, iPads en Macs aan om aan strengere Europese dataregels te voldoen. Dat maakte het bedrijf bekend tijdens een bijeenkomst in Londen. De nieuwe versies van iOS en MacOS zouden donderdagavond beschikbaar komen en waarschuwen de gebruiker zodra Apple je persoonlijke gegevens gebruikt.

Vanaf mei zijn alle nieuwe privacy-instellingen beschikbaar en wordt het onder meer makkelijker om je Apple account te bevriezen of te verwijderen.

Deze aankondiging sluit mooi aan op een interview dat Apple-topman Tim Cook woensdag gaf aan de Amerikaanse tv-zender MSNBC. Cook uitte daarin stevige kritiek op Facebook. Het bedrijf ligt onder vuur omdat gegevens van 50 miljoen Facebook-leden misbruikt zouden zijn voor politieke manipulatie door databedrijf Cambridge Analytica.

‘Wat je zou doen als je Mark Zuckerberg was?’ was een vraag aan Cook. Een inkoppertje: „Ik zou nooit in zijn situatie terecht zijn gekomen. We zouden een hoop geld kunnen verdienen als onze klanten onze producten waren, maar dat doen we niet.” In plaats daarvan verdient Apple een hoop geld met hardware: 230 miljard dollar jaaromzet, 48 miljard winst.

Strengere privacyregels

De Facebookrel valt samen met de General Data Protection Regulation, de strengere privacyregels die vanaf mei in de hele EU gelden. Voor Apple is het een uitgelezen moment om zijn verdienmodel uit te venten. Het bedrijf wil zich distantiëren van de andere grote Amerikaanse techbedrijven (‘Big Tech’) die bekritiseerd worden om de grote hoeveelheden data die ze verzamelen.

Apple ziet zichzelf als vriendelijke datareus: de enige die zich niet voedt met data van zijn gebruikers. Het is niet zo dat Apple helemaal geen data verzamelt. Een advertentieprogramma voor de App Store en Apple News gebruikt locatiegegevens en leesgedrag voor advertenties op maat. Er zijn restricties: gesegmenteerde doelgroepen mogen niet kleiner zijn dan 5.000 gebruikers, om microtargeting te voorkomen. Op gevoelige data, zoals gezondheidsgegevens of politieke en seksuele voorkeur, kan niet worden geselecteerd.

Apple probeert te leren van gebruikers die daarvoor toestemming geven. Zo kan bijvoorbeeld het woordenboek van je iPhone-toetsenbord veelgemaakte tikfouten verbeteren. Die data zijn losgeweekt van je identiteit en onherkenbaar gemaakt door willekeurige gegevens toe te voegen, zeggen Apples privacytechnici.

De iPhone handelt machine learning – algoritmes die zichzelf trainen op data – zoveel mogelijk af op het apparaat zelf. „What happens in Siri, stays in Siri”, zegt Apple. Maar daardoor blijft de digitale assistent wel achter bij de concurrentie. Google Assistent en Alexa van Amazon worden ‘centraal’ getraind op grotere hoeveelheden data en zijn daardoor vaak net iets slimmer. Ook de foto’s in iCloud worden op elk Apple-apparaat opnieuw geanalyseerd. Misschien beter voor je privacy, maar niet erg efficiënt.