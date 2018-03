68 doden bij opstand en brand in politiebureau Venezuela

Bij een opstand en brand in een politiebureau in Venezuela zijn woensdag bijna zeventig doden gevallen. Dat heeft de Venezolaanse hoofdaanklager Tarek Saab op Twitter bekendgemaakt. Zover bekend zijn 66 gedetineerden en twee vrouwen die de gevangenis bezochten omgekomen.

Het incident vond plaats in de stad Valencia in de noordelijke staat Carabobo. AP schrijft op basis van een lokale groep die gevangenissen monitort dat de opstand begon nadat een gewapende gevangene een politieagent in zijn been schoot. Gedetineerden hebben mogelijk hun matrassen in brand gestoken tijdens een poging om uit te breken. Het vuur verspreidde zich vervolgens snel door het gebouw.

Hulpdiensten moesten een gat slaan in de muur om gevangenen uit het brandende politiebureau te krijgen. Veel slachtoffers stikten door de rook. Volgens aanklager Saab is een team bestaande uit vier personen aangesteld om onderzoek te doen naar de “dramatische gebeurtenissen”.

Nabestaanden met traangas uiteen gedreven

Na het incident kwamen nabestaanden naar het politiebureau om uitleg en informatie te eisen. De mensenmassa werd door de politie met traangas uiteengedreven. Een agent werd neergeschoten tijdens de rellen. “Ik weet niet of mijn zoon dood is of nog leeft”, reageert een moeder die haar zoon in de gevangenis wilde opzoeken tegenover AP. “Ze hebben mij helemaal niets verteld.”

Lees meer over politieke gevangenen in Venezuela: Maduro vult zijn martelkamers

Er vinden regelmatig dodelijke opstanden plaats in overbevolkte Venezolaanse gevangenissen. Gedetineerden moeten vaak jaren wachten voordat hun zaak wordt voorgeleid aan een rechter. Bij een opstand in de staat Amazonas vorig jaar kwamen nog zo’n veertig mensen om het leven.

Een paar dodelijke opstanden in Venezuela de afgelopen jaren in kaart gebracht: