Vijftig jaar vrijplaats Paradiso

Dankzij aandacht in muziekblad Hitweek en andere media, groeit de belangstelling voor Paradiso bij tieners in het hele land. Voordat de deur rond het middaguur opengaat, zit de stenen buitentrap al vol verwachtingsvolle bezoekers.

Een van de attracties is de marihuana die openlijk verkrijgbaar is. Het gebruik van softdrugs is op dat moment nog illegaal, maar de Amsterdamse gemeente doet weinig om de distributie van hasjiesj en marihuana in Paradiso te ontmoedigen. Integendeel, volgens berichten vinden burgemeester en wethouders het overzichtelijk dat de drugsgebruikende jongeren zich in één locatie concentreren.

‘Iedereen rookte, de hele dag,’ zegt Laura Dols: ‘Wiet, hasj en lsd waren vanzelfsprekend. We maakten ons nog geen zorgen over verslaving of andere gevolgen.’

De eerste etage staat altijd blauw van de rook. Dols: ‘Het theehuis was soms doodstil, dan zat iedereen ingespannen zijn joint te draaien. We experimenteerden ook met bongs en verschillende soorten waterpijpen. Een van de bezoekers had een keer een tafelpoot uitgehold, bij wijze van chillum, en zat daaraan te lurken. Hij kreeg veel bijval: „Hé vogel, coole chillum”.’

Door artikelen in bladen als Time en Rolling Stone, over ‘vrijplaats Paradiso’, groeit ook de interesse in het buitenland. Jongeren, studenten en andere vrije geesten uit heel West-Europa en Amerika komen naar het centrum van Amsterdam. ‘Als je op straat iemand tegenkwam, herkende je elkaar als geestverwant aan de kleren en het haar,’ zegt Laura Dols. ‘Je stak twee vingers op en zei: „Peace, man”.’

Binnen- en buitenlanders ontmoeten elkaar op de Dam, bij Fantasio bij het Centraal Station, of in het theehuis van Paradiso. Sam Tjioe: ‘Daar zaten we de hele dag te praten. Over drugs, muziek, en alles wat nieuw was. Over dat we met de Magic Bus naar Katmandu wilden, en wat de beste tussenstops waren.’

Hansje Joustra: ‘We waren ook activistisch. Er werden demonstraties georganiseerd tegen Vietnam. Gedeserteerde Amerikaanse soldaten die vanuit Duitsland hierheen kwamen, hielpen we om door te reizen naar Zweden, waar ze asiel konden krijgen.’

In de avond kijken de bezoekers, liggend op matrasjes, naar de optredens. Vanaf het tweede balkon, waar hij platen draait, ziet [Paradiso-oprichter] Willem de Ridder het gedruis beneden. ‘Daar zaten ze in een kring op de grond thee te drinken en te roken. Er werd getrommeld en blokfluit gespeeld. Het was een paradijs. Mensen wilden het liefst altijd blijven.’

Publiek in de grote zaal van Paradiso, 1971.

Foto Adri Hazevoet Publiek in de grote zaal van Paradiso, 1971.

Foto Adri Hazevoet

Het paradijs – met één kanttekening. ‘Het kon er behoorlijk stinken,’ zegt Sam Tjioe. ‘Er waren geen asbakken, je lag tussen de as en afval. Bovendien was persoonlijke hygiëne niet de grootste prioriteit van hippies. Het ongewassen haar hing tot op je buik, iedereen dampte van het zweet.’

Hansje Joustra: ‘Veel mensen droegen van die lange, geborduurde bontjassen die slecht gelooid waren. Als het regende, rook alles naar Afghaans schaap.’

Pink Floyd

Op Hemelvaartsdag in 1968 treedt het in Hitweek-kringen populaire Pink Floyd op, bekend van de geheimzinnige single ‘Arnold Layne’, en de debuut-lp The Piper At The Gates Of Dawn (1967). De Britse groep, op dat moment een band voor fijnproevers, beschouwt popmuziek als een weelderige tuin waar je onbekommerd uit kunt plukken. Het resultaat kan psychedelisch klinken of dreinend; muziek kan achterstevoren worden opgenomen of twaalf minuten lang meanderen richting een duizelingwekkende einder. Pink Floyd weet het op dat moment zelf nog niet, maar hun radicale stijl zal de muziekgeschiedenis nog meerdere keren een verrassende kant op duwen.

Twee maanden voor het optreden is voorman/ oprichter/ songschrijver Syd Barrett uit de band gezet, wegens grillig gedrag en grootschalig lsd-gebruik. Zijn plaats is ingenomen door gitarist David Gilmour.

Op de middag van 23 mei worden Gilmour, bassist Roger Waters, drummer Nick Mason en toetsenist Richard Wright op de parkeerplaats naast Paradiso opgewacht door John Seine. De band komt aanrijden in een gammel busje zonder benzinedop, aldus Seine. ‘Ze waren arm, ze speelden op half versleten versterkers, waar op het podium ter camouflage een laken overheen werd gehangen.’

Met ruim elfhonderd bezoekers is de zaal die avond uitverkocht (het balkon is in die tijd niet in gebruik). Psychologiestudent Boudewijn Smeets, dan zesentwintig, is al vroeg gekomen. ‘Maar het optreden begon heel laat, pas tegen twaalven. Dat was volkomen normaal. Iedereen ging natuurlijk weer op de grond zitten. Dat was de reden dat we vaak zaten: je moest altijd wachten. Maar ook het wachten was deel van de ervaring. Het samen zijn, jointje roken, het hoorde allemaal bij de happening.’

„De geschiedenis van Paradiso begint met de twintigjarige Wim, die er genoeg van heeft”, schrijft Hester Carvalho in haar boek Paradiso 50 in 50 legendarische concerten, waaruit we hier een deel voorpubliceren. Het gaat om Willem de Ridder die na een baan bij een verzekeringskantoor in Den Bosch besluit dat hij nooit meer voor een baas wil werken. Hij belandt in 1960 in onrustig Amsterdam. Jongeren organiseren protesten, demonstraties en ludieke acties. Er zijn sit-ins, teach-ins en love-ins, politieke bijenekomsten en rellen. De jongerenopstand wordt op dat moment door de autoriteiten vooral beschouwd als een vrijetijdsprobleem. De Ridder richt met geestverwant Peter J. Muller in 1965 het muziekblad Hitweek op. Daarin schrijft hij in 1967: ‘IEDERE WERELDSTAD HEEFT ZIJN EIGEN BEATPALEIS. HAMBURG, LONDEN, PARIJS, KOPENHAGEN, EN HIER?? AMSTERDAM HEEFT DANCINGS, MAAR EEN ECHT BEATCENTRUM… NEE!!!!’ Dan loopt hij in de winter langs de leegstaande kerk uit 1880 van De Vrije Gemeente aan de Weteringschans. De lege kerk staat op de nominatie gesloopt te worden. Kan dat geen jongerencentrum worden, vraagt De Ridder zich af. Hij gaat naar het stadhuis om het bij Bureau Jeugdzaken te regelen. Dat lukt. De Ridder bedenkt de naam Paradiso ter plekke, en met vrijwilligers wordt de vervallen kerk opgeknapt en beschilderd. Het wordt omgevormd tot een hippe sociëteit, vol muurschilderingen. Op de avond van 30 maart 1968 gaat de nieuwe tempel voor Amsterdamse jongeren open – er komen elfhonderd mensen. Aanvankelijk is het meer een ontmoetingsplaats voor alternatieve jongeren, maar op 23 mei 1968 verandert dat, met het eerste popconcert van de beginnende Britse band Pink Floyd.

Als de muzikanten eenmaal op het podium staan, spelen ze in drie kwartier vier nummers: ‘Let There Be More Light’, ‘Interstellar Overdrive’, ‘Set the Controls for the Heart of the Sun’ en ‘A Saucerful of Secrets’ – allemaal nieuw, behalve het tien minuten durende, instrumentale ‘Interstellar Overdrive’, bekend van The Piper at the Gates of Dawn.

Laura Dols is er die avond ook. ‘Ik vond het totaal nieuwe, stonede muziek. Het was alsof je werd opgetild en meegenomen op reis. Een donkere reis, niet feestelijk. Ik noemde het tripmuziek.’

Hansje Joustra zal nog veel concerten meemaken in Paradiso, maar deze avond is ‘de allermooiste’, zegt hij. ‘Eerst was ik teleurgesteld dat ze geen bekende liedjes speelden, zoals ‘See Emily Play’. Maar dat ging snel over. Wat ze hier lieten horen aan geluidseffecten, ontsporende solo’s en de galmende gong van drummer Nick Mason, was een totale sensatie voor de oren. De nevelige klanken van ‘Let There Be More Light’ bijvoorbeeld. Het was 100 procent geestverruimend. Zeker na de purple haze die ik geslikt had.’

De psychedelische sfeer wordt nog versterkt door de verlichting die Pink Floyd zelf heeft meegenomen. Het podium is voornamelijk pikdonker, doorkliefd door een stroboscoop, een destijds nog onbekende techniek. Snel knipperende lichtflitsen zorgden voor de optische illusie van ‘vertraging’, wat volgens getuigen een verhevigend effect heeft op de door lsd beïnvloede waarneming.

Op een gegeven moment pakt bassist Roger Waters een snoer met een peertje aan het uiteinde, en zwiert het rond boven zijn hoofd. ‘Als een lasso,’ zegt scholier Henk Hofstede, die later zanger van The Nits zal worden. ‘Zo dat het licht door de ruimte cirkelde. Zoiets had ik nog nooit gezien.’

Hofstede is op dat moment zestien en mag van zijn ouders niet naar het concert. ‘Maar ik was fan sinds de eerste single, ik moest erbij zijn. Dus ik ben stiekem gegaan. Als een van de weinigen daar had ik geen drugs gebruikt. De zaal was in een zweverige stemming, met overal zwierende haardossen, lange jurken en vrouwen die dansten als wuivende bomen.’

