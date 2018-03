Advies: ‘Cv-ketels vanaf 2021 vervangen door duurzaam alternatief’

Gasgestookte cv-ketels moeten vanaf 2021 vervangen worden door een warmtepomp of een andere duurzaam alternatief. Daarvoor pleiten vijftien organisaties en belangenvereniging uit de installatiebranche, elektriciteitsbedrijven en milieuorganisaties woensdag in een manifest. Volgens de organisaties is dit nodig om het gebruik van het Groningse gas te verlagen en de klimaatdoelstellingen te halen.

Jaarlijks zijn in Nederland 350.000 oude cv-ketels aan vervanging toe. Door de ketels te vervangen door bijvoorbeeld warmtepompen kunnen woningen en andere gebouwen sneller verduurzamen, aldus de partijen. Op dit moment worden vrijwel alle woningen en gebouwen nog verwarmd met gas uit Groningen.

Het manifest wordt woensdag aangeboden aan Diederik Samsom, die een belangrijke rol heeft in de totstandkoming van een nieuw energieakkoord. Samsom gaat zich de komende tijd onder meer richten op de vraag hoe huishoudens van het gas af kunnen raken.

Een warmtepomp is de klimaatvriendelijkste manier om een huis elektrisch te verwarmen en stoot zestig procent minder CO2 uit dan gas. Het werkt als een soort omgekeerde koelkast. De pomp onttrekt warmte uit de bodem of de buitenlucht om het huis te verwarmen.

Haalbaarheid

De haalbaarheid van het voorstel hangt vooral af van de financiering. Een warmtepomp is een stuk duurder dan een nieuwe cv-ketel en de vraag is of woningbezitters dat kunnen betalen. Volgens de organisaties moet een “laagdrempelige financieringsregeling” beschikbaar komen.

De aanschafkosten liggen tussen de 6.500 en 19.500 euro, afhankelijk van het type. Het Rijk heeft tot eind 2020 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de subsidie van onder meer warmtepompen. Daarmee verdienen woningeigenaren de aanschaf binnen 15 à 30 jaar terug.

Reacties

De Vereniging Eigen Huis reageert “niet enthousiast”. De belangenvereniging vindt dat het risico van de aanschaf van een warmtepomp eenzijdig bij de consument wordt neergelegd. “Dit plan is vooral bedacht vanuit de aanbieders”, benadrukt een woordvoerder. “Het stimuleert vooral de installatiemarkt.” Ook vindt de vereniging dat het manifest te weinig rekening houdt met de verschillende mogelijkheden om woningen te verduurzamen. “Het is veel te geïsoleerd. Misschien is in sommige woningen isolatie wel een betere oplossing.”

De landelijke branchevereniging van woningcorporaties Aedes noemt het wel een “goed voorstel”. “Het einddoel is een CO2-neutrale woningvoorraad”, laat voorzitter Marnix Norder in een reactie weten. “Zo snel mogelijk woningen van het gas halen is daarvoor een goede stap.” De voorzitter twijfelt wel of een verplichting vanaf 2021 haalbaar is. “Meestal zal dat wel het geval zijn, maar soms zijn uitzonderingen nodig.”

Eerder noemde Aedes de opgave om de woningen te verduurzamen “gigantisch”. Norder zei dat corporaties 70.000 woningen per jaar moeten verduurzamen maar dat er vanuit Den Haag weinig geld tegenover staat. “De overheid heeft een groen verhaal, maar het groene geld zit er niet bij.”

Oproep

Het is niet voor het eerst dat er wordt opgeroepen om cv-ketels in de ban te doen. Eind december pleitten regeringspartijen CDA en D66 er al voor om de cv-ketel uit te bannen. Ze vroegen minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat,VVD) een plan te maken om cv-ketels op termijn te laten verdwijnen. D66-Kamerlid Rob Jetten noemt het manifest op Twitter “super”.

In oktober 2016 pleitten negentig gemeenten en partijen er ook al voor dat woningen in 2030 grotendeels verwarmd moeten worden door zonnepanelen en warmtepompen.