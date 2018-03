Verdachte opgepakt voor versturen pakketten met explosieven

Een man uit Seattle is opgepakt voor het versturen van pakketjes met explosieven aan verschillende Amerikaanse overheidsinstellingen en legerbases, meldt persbureau AP. Maandag werden per post elf pakketjes afgeleverd bij gebouwen in de omgeving van Washington DC.

De verdachte Thanh Cong Phan werd maandag al gearresteerd nadat de pakketjes getraceerd werden naar een zelfbedieningskiosk van postbedrijf U.S. Postal Service. Phan zou te zien zijn op bewakingsbeelden en heeft volgens U.S. Postal Service betaald voor de verzending van de pakketten.

Brieven

Het is nog niet duidelijk waarom hij de pakketten met explosieven heeft verstuurd. Bij de pakketten werden brieven verstuurd, met daarin onsamenhangende betogen. Phan kwam al eerder in aanraking met de autoriteiten omdat hij honderden brieven naar overheidsinstellingen stuurde met, volgens de aanklacht, vergelijkbare inhoud. Ook werd de verdachte al een keer aangehouden wegens onrechtmatig wapenbezit. Vanwege een misdaad die hij pleegde begin jaren 90 was het voor hem verboden een wapen te dragen.

Op de locaties waar de pakketten werden ontvangen, onder meer het kantoor voor postverwerking van de CIA en het Witte Huis, raakte niemand gewond. De militaire basis Fort McNair werd ontruimd na de vondst van het pakket.