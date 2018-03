Verdachte opgepakt voor liquidatie Martin Kok

Een 24-jarige man uit Utrecht is woensdagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op ex-crimineel en misdaadjournalist Martin Kok. Advocaat Jan-Hein Kuijpers bevestigt dat het gaat om Zakaria A. maar kan verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan.

De politie kan niet zeggen waar de man precies van wordt verdacht. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij zat al vast in een gevangenis in Alphen aan den Rijn voor een ander strafbaar feit.

De 49-jarige Martin Kok werd in december 2016 in zijn auto bij een seksclub in Laren doodgeschoten. Uit onderzoek bleek dat hij eerder op de avond al aan de dood was ontsnapt. Op camerabeelden was te zien dat een man een wapen richt op het hoofd van Kok maar dat het pistool om onduidelijke redenen niet afging. De man rende vervolgens weg.

Eerder werd al een 27-jarige Brit gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie. Hij was bij Kok op de avond dat hij werd vermoord. Hij werd weer vrijgelaten.

Kok werd meerdere malen veroordeeld, onder meer voor mishandeling, afpersing en bedreiging in het criminele milieu. Nadat hij was vrijgekomen startte hij de website Vlinderscrime waar hij schreef over het criminele circuit. Hij werd al langer bedreigd. Zo werd eerder al een bom onder zijn auto aangetroffen en werd zijn huis beschoten.