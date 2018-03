Van der Veer komt eindelijk uitleg geven

Minister Grapperhaus kan een haatsprekende imam niet/wel aanpakken. Een vuurwerkverbod kan in de coalitie gaan knetteren. En Jeroen van der Veer heeft iets uit te leggen.

MACHTELOZE MINISTER: Walgelijk, maar niet strafbaar, zo noemde minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus gisteren de uitspraken van imam Fawaz Jneid. Hij had de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een “afvallige” en een “vijand van de islam” genoemd. De Kamer drong gisteren bij de minister aan op maatregelen, maar dat kan alleen, zei Grapperhaus, door de vrijheid van meningsuiting voor alle burgers in te perken. Het zorgde voor grote verontwaardiging van Kamerleden, van PVV en VVD tot PvdA. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde het optreden van Grapperhaus zelfs “slap” en “geen vertoning”. Buiten de Kamer, voor de televisiecamera’s, neigde de minister later alsnog naar maatregelen. Binnenkort praat de Kamer er verder over.

DUIZENDKLAPPER: Het kabinet zou nog dit jaar een verbod op rotjes willen en de regels voor vuurwerkverkoop aanscherpen, meldde RTL Nieuws gisteravond. Gemeenten pleiten al jaren voor strengere regels en ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid sloot zich daar eind vorig jaar bij aan. Met die regelgeving lijkt minister Grapperhaus (CDA) nu haast te maken, hoewel hij gisteren benadrukte dat “nog niks besloten is”. Coalitiepartner VVD reageerde direct fel: een rotjesverbod zou volgens Kamerlid Erik Ziengs “achterlijkheid ten top” zijn en “niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar”. Tegen het eind van het jaar zou dit binnen de coalitie wel eens kunnen knetteren.

KAMERLID WORDT MOEDER: Omdat ze meer bij haar kind wil zijn, verlaat SP-Kamerlid Nine Kooiman de Kamer. Volgens Kooiman, ze is vorig jaar bevallen van een zoon, is het moederschap lastig te combineren met een Kamerlidmaatschap. Toen ze zwanger op de kieslijst ging staan wist ze dat nog niet: “Nu besef ik pas wat het betekent om moeder te zijn.” Collega-Kamerleden reageerden op Twitter gisteren vol lof en een tikje verontrust. Na Pieter Duisenberg (VVD), Jeroen Dijsselbloem (PvdA) en Emile Roemer (SP) is Kooiman het vierde Kamerlid dat het parlement vroegtijdig verlaat. In haar plaats keert oude bekende Henk van Gerven terug.



WAT WIJ VOLGEN: De salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers is van tafel, maar president-commissaris Jeroen van der Veer moet vandaag alsnog verantwoording afleggen in de Tweede Kamer. Eerder kon hij geen tijd maken, waardoor het verhoor over de gemeenteraadsverkiezingen heen werd getild. GroenLinks wil nog steeds een wet die salarisverhogingen bij banken aan banden legt. Vandaag staat eerst een anderhalf uur durend verhoor van Van der Veer op het programma, daarna praat de Kamer nog twee uur door met andere deskundigen.

BUITEN HET BINNENHOF: LPF-toestanden blijven populair in gemeenteraden. Een PvdA-wethouder in Amstelveen komt in zijn laatste weken nog ten val, hij stuurde seksueel getinte chats naar een zestienjarige. In Brabant gaan ze de collegevorming in met een “toekomstgids” die een “inspirerende missie” moet opleveren. En de exitpolls na de verkiezingen bleken opvallend accuraat.

QUOTE VAN DE DAG

“Over vier jaar wil ik mijn zoontje niet hoeven aankijken met de gedachte: ‘Wat heb ik veel van je gemist’.”

Vertrekkend Kamerlid Nine Kooiman in het AD.