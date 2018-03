The Presidential Podcast 50: Was seks met Stormy wel het nieuws?

Zoveel nieuws weer dat het misschien niet vreemd is dat een van de ook niet zo heel onbelangrijke ontwikkelingen hier in Nederland geen aandacht kreeg. Want waarom tekende Donald Trump afgelopen vrijdag een budget met meer dan een biljoen dollar aan uitgaven waarvan hij in alle toonaarden liet weten dat hij het er helemaal niet mee eens is? In hun jubileumuitzending, nr. 50, bespreken NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Kijne weer twee weken Trump.

