Talpa koopt persbureau ANP

Talpa Network van John de Mol koopt het Algemeen Nederlands Persbureau. Het ANP was in handen van de investeringsmaatschappij van Vereniging Veronica. Het 84-jarige persbureau levert onder meer nieuwsberichten, radionieuws, foto’s en video aan nieuwsorganisaties in Nederland.

Met het ANP bouwt John de Mol verder aan zijn gedroomde nationale mediabedrijf dat onder meer radio, tv en nieuws biedt. De Mol probeerde vorig jaar mediaconcern Telegraaf Media Groep (TMG) over te nemen, maar dat mislukte. De overname van NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland, werd niet meer dan een gerucht.

Vereniging Veronica zou al langer op zoek zijn geweest naar een nieuwe eigenaar voor het ANP. Het persbureau haalde in 2016, de meest recente cijfers, een omzet van 24,8 miljoen (iets minder dan in 2015). Het boekte een verlies van 422.000 euro, de helft van het verlies van een jaar eerder. Dat kwam door een afschrijving op de goodwill van het bedrijf. Het ANP werd in 1934 opgericht door de belangrijkste Nederlandse kranten. Het bedrijf kwam later in handen van investeerders en ging in 2010 naar de Vereniging Veronica.

Wat de koop Talpa kost is niet bekendgemaakt, maar in de sector wordt gerekend met een overnamebedrag van minstens 17 miljoen euro. Talpa en de Vereniging Veronica zouden slechts enkele weken hebben onderhandeld.

Nieuws kopen van een concurrent

De overname is bijzonder: voor het eerst krijgt één Nederlands mediabedrijf een nieuwsleverancier in handen die producten en diensten aanbiedt aan de hele sector. Talpa Networks was al klant van het ANP, via SBS (onder meer Hart van Nederland) en Talpa Radio (Radio 538, Sky Radio en andere zenders).

Het is de vraag hoe grote klanten als NOS, RTL, de Persgroep (AD, de Volkskrant) en Mediahuis (NRC) zullen reageren op de overname. Blijven zij nieuws kopen van concurrent Talpa? Of zullen ze besluiten hun werk te doen zonder het persbureau? Een aantal nieuwsbedrijven (NOS, NRC) heeft dat de afgelopen jaren al geprobeerd. De NOS onderzocht of bronnen op internet de persbureau-diensten konden vervangen. NRC sloot een contract met het kleinere persbureau Novum. Dat werd in 2014 overgenomen door het ANP. NOS en NRC zijn nu weer klant van het ANP.

Hoofdredacteur Marcel van Lingen van het ANP benadrukt dat de journalistieke onafhankelijkheid van zijn persbureau ook onder de nieuwe eigenaar heilig is. De ANP-directie sprak met John de Mol en Talpa-directeur Pim Schmitz expliciet over de mogelijkheid dat het ANP vervelend nieuws over De Mol of Talpa zou moeten melden. „Daar kwam een prima, meer dan bevredigende reactie op van de Talpa-top. We blijven onafhankelijk het nieuws melden, zoals we dat nu doen over onze eigenaar of andere klanten.”

‘Fakenieuws’

In de tijd van gratis nieuwssites, sociale media en fake news hebben persbureaus wereldwijd moeite om hun traditionele verdiensten op peil te houden. Dat geldt ook voor buitenlandse bureaus als Associated Press, Reuters en AFP. Zodra een persbureaubericht op de site van een betaalde klant verschijnt, is het in veel gevallen vogelvrij. Knip- en plak-sites nemen regelmatig berichten over zonder – of met minieme – bronvermelding. Het ANP heeft de afgelopen jaren geprobeerd zijn aanbod uit te breiden, met onder meer diensten voor bedrijven en overheden. Zo kunnen bijvoorbeeld Shell of een ministerie of gemeente een abonnement nemen op alle nieuwsberichten over hun organisatie. In hoeverre die zakelijke dienstverlening van het ANP succesvol is, is niet bekend.

In een schriftelijke reactie laat John de Mol weten: „Zoals bekend wil Talpa Network uitgroeien tot een groot en modern crossmediabedrijf op de Nederlandse markt. Met de acquisitie van het ANP voegen we daar onafhankelijk en betrouwbaar nieuws aan toe. Daar ben ik erg blij mee. Op het terrein van de nieuwsvoorziening in dit land ken ik geen sterker merk dan het ANP als je denkt aan snelheid en feitelijke juistheid. Uitgerekend in deze tijden waarin fakenieuws aan de orde van de dag is, moeten we onafhankelijke berichtgeving koesteren. Wij gaan het ANP een vooraanstaande en speciale plek geven binnen Talpa Network.”