Jan Siebelink schrijft in 2019 het Boekenweekgeschenk

Jan Siebelink is volgend jaar de schrijver van het Boekenweekgeschenk. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt op tv bij De Wereld Draait Door. De 80-jarige auteur mag in 2019 lezers naar de boekhandel lokken met wat hij zelf „de bekroning van ruim veertig jaar schrijverschap” noemt.

Met zijn tachtig jaar is Siebelink de oudste auteur die ooit de opdracht heeft gekregen de cadeaunovelle te schrijven – net voor Jan Wolkers, die 79 was toen zijn Boekenweekgeschenk Zomerhitte gepubliceerd werd in 2005. Een literaire comeback, zoals bij Wolkers, zal de novelle van Siebelink niet zijn: hij is nog volop actief. Afgelopen najaar verscheen zijn roman De buurjongen. In een persbericht noemt hij het zelf „een goed moment” voor de boekenweekopdracht, want „de saga over de kwekerij van mijn vader heb ik, denk ik, voltooid”. Siebelink schreef veertig boeken, waarvan zijn doorbraakroman Knielen op een bed violen (2005) het bekendst is. Die roman, waarvoor hij de AKO Literatuurprijs ontving, is ruim 700.000 keer verkocht.

De keuze voor Siebelink volgt na het jaar van Griet Op de Beeck, die juist een van de minst ervaren schrijvers van het geschenk was. De novelle Gezien de feiten kreeg bij aanvang van de Boekenweek, begin deze maand, opvallend negatieve recensies, maar dat beïnvloedde het succes niet merkbaar. Op de Beecks naam trok veel liefhebbers naar de boekhandels, die soms ruim voor het einde van de Boekenweek al door hun voorraad heen waren. De 661.000 exemplaren van de novelle zijn „nagenoeg uitverkocht”, aldus de organisator Stichting CPNB. Doordat het Boekenweekgeschenk ook ruim 25.000 keer als e-book gedownload is, ligt de totale oplage twee procent hoger dan het geschenk van vorig jaar, van Herman Koch.

De Boekenweek was ook in bredere zin een succes: de omzet steeg met enkele procentpunten ten opzichte van vorig jaar, waarmee de omzet in de Boekenweek voor het vierde jaar op rij groeit. De afzet bleef „nagenoeg gelijk”, aldus de CPNB: dat betekent dat de gemiddelde prijs per verkocht boek dit jaar hoger was dan in 2017. In 2019 vindt de Boekenweek plaats van 23 t/m 31 maart; thema en auteur van het traditionele Boekenweekessay worden later bekendgemaakt.