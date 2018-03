Saoedi-Arabië legt grootste zonnepark ter wereld aan

Saoedi-Arabië gaat samen met het Japanse investeringsbedrijf SoftBank het grootste zonnepanelenproject ter wereld aanleggen. Dat meldt persbureau Reuters. Het project gaat 200 miljard dollar (161 miljard euro) kosten en bestaat uit de aanleg van een zonnepanelenpark, het produceren van batterijen om de elektriciteit in op te slaan en productiefaciliteiten voor het maken van zonnepanelen.

De zonnepanelen moeten in 2030 200 gigawatt aan stroom opwekken. Ter vergelijking: Nederland wekt jaarlijks 2,7 gigawatt aan stroom op uit zonnepanelen. Een deel van de opgewekte stroom is bedoeld voor export, de rest voor eigen gebruik.

Veel zon

Dit jaar begint het land met de bouw van het zonnepanelenpark en vanaf volgend jaar moeten de zonnepanelen elektriciteit leveren. Op den duur gaat het land zelf ook panelen produceren. Directeur van SoftBank Masayoshi Son zei in een toelichting: “Het Koninkrijk heeft veel zonneschijn, veel land beschikbaar en goede ingenieurs.”

Met de investering vermindert Saoedi-Arabië haar afhankelijkheid van olie. Het land is de grootste exporteur van olie ter wereld en de economie is sterk verbonden met de fossiele brandstof. Prins Mohammed bin Salman kondigde in juni 2016 al aan de economie grondig te hervormen en de afhankelijkheid van olie te willen verminderen.

Het land wil fors inzetten op duurzame energie en de kennissector verbeteren. Hiervoor heeft het land onder meer een staatsbeleggingsfonds van 2.000 miljard dollar opgericht. Afgelopen oktober kondigde het land een enorm bouwproject aan ter waarde van 425 miljard euro. Het moet een internationaal handels- en industriecentrum worden en een toonbeeld van duurzaamheid en innovatie.

SoftBank investeert vaker in zonne-energie. In India investeert het bedrijf 20 miljard euro voor de bouw van een zonnepanelenproject. Het park moet in 2022 zo’n 100 gigawatt aan stroom opwekken.