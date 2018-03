RIVM wil geluidsniveau in uitgaansleven beperken

Er moet een geluidslimiet komen voor uitgaansgelegenheden als clubs, discotheken en cafés. Dat schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag in een adviesrapport dat het voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft opgesteld.

Voor mensen boven de zestien jaar bepleit het RIVM een maximaal geluidsniveau van 102 decibel. Dat is bijna twee keer zo luid als een drilboor. Bij jongere mensen moet de muziek zachter: 91 decibel voor kinderen tot dertien jaar en 96 decibel voor veertien- en vijftienjarigen. De geluidsniveaus die het RIVM voorstelt zijn gemiddelden, gemeten in een kwartier.

Geluidsniveaus in uitgaansgelegenheden zijn in Nederland niet aan limieten gebonden. Zo lang de buren geen geluidsoverlast ondervinden, mogen horecagelegenheden de muziek zo hard zetten als ze zelf willen.

Niet per se veilig

Het RIVM benadrukt dat de geadviseerde muziekvolumes niet per se voor iedereen veilig zijn. “De mate waarin mensen gevoelig zijn voor hard geluid verschilt per individu”, aldus het rapport. Bovendien maakt het veel verschil hoe lang iemand blootstaat aan een bepaald geluidsniveau. Oordoppen dragen is volgens het RIVM hoe dan ook een goed idee.

Naast een beperking van het geluidsniveau kunnen uitgaansgelegenheden volgens het RIVM andere maatregelen nemen tegen gehoorschade. Ze kunnen hun bezoekers bijvoorbeeld adviseren gehoorbescherming te gebruiken en deze ook beschikbaar stellen. Daarnaast vinden de onderzoekers het een goed idee als feestgangers niet te dicht bij de boxen kunnen komen. Ook stelt het RIVM “geluidsluwe zones” voor, waar mensen “zelf invloed kunnen uitoefenen op de hoeveelheid geluid waaraan zij worden blootgesteld”.