Omstreden pamflet tegen reclame zoenende mannen kost RD geen lezers

Het Reformatorisch Dagblad betwijfelt of het de omstreden protestfolder tegen een reclame met twee zoenende mannen wel had moeten verspreiden. Dat zegt Cees Hovius, hoofd commerciële zaken van de krant, woensdagavond tegen NRC.

“In alle eerlijkheid: als we die advertentie nu weer aangeboden zouden krijgen… Het is misschien goedkoop om te zeggen, maar gelet op alle commotie zouden we hem dan waarschijnlijk niet plaatsen”, aldus Hovius.

Het pamflet van de conservatief christelijke stichting Civitas Christiana zat maandag bij de krant. De groep hoopte met de folder handtekeningen te verzamelen voor een petitie tegen Suitsupply. Dat bedrijf lanceerde vorige maand een reclamecampagne met posters waarop zoenende mannen te zien zijn. Volgens Civitas Christiana brengt Suitsupply met de campagne het traditionele gezin in gevaar.

Het RD heeft ongeveer 40.000 abonnees. Die ontvingen maandag allemaal het pamflet. Voor zover de krant weet, heeft de kwestie niet geleid tot grote aantallen opzeggingen van lezers of adverteerders.

De folder kreeg veel kritiek op sociale media. Twitteraar Jasper Klapwijk begon een crowdfundingactie, om geld in te zamelen voor het plaatsen van een advertentie met een paginagrote foto van zoenende mannen in het RD. Woensdagmiddag had hij het streefbedrag van 5.000 euro binnen.

‘Zoenende mannen komen er niet in’

Hovius kan nog niet zeggen of zijn krant Klapwijks advertentie plaatst, als die uiteindelijk wordt aangeleverd. “Dat hangt erg van de inhoud af. Maar als het heel sec twee zoenende mannen zijn, komt het er gelet op ons beleid niet in.” Klapwijk heeft naar eigen zeggen nog geen advertentie aangeboden. Volgende week woensdag gaat hij met het dagblad in gesprek.

Het reclamebeleid van het RD is gericht op de gereformeerde doelgroep van de krant, zegt Hovius. “Advertenties die prominent de koopzondag promoten komen er niet in, net als reclames met grof taalgebruik of voor lingerie.” Het gewraakte pamflet was wel in overeenstemming met het advertentiebeleid, zegt Hovius. “We hebben ons afgevraagd of dit kon. De meningen waren verdeeld. Uiteindelijk hebben we besloten om het te plaatsen. Niet wetende dat het zo veel commotie teweeg zou brengen.”

De krant betreurt alle ophef, zegt Hovius. “Niet zozeer in zakelijk opzicht, maar vooral voor de mensen die zich gekwetst voelen. Het is nooit onze bedoeling geweest om iemand te kwetsen.” Hoofdredacteur Steef de Bruijn zei dinsdag tegen Nu.nl dat hij zich wel in de boodschap van het pamflet kan verplaatsen.

Was de krant door het goedkeuren van het pamflet niet ook deels verantwoordelijk voor de inhoud? Hovius vindt van niet. “Als het een flyer was van een meubelzaak en die meubels blijken van inferieure kwaliteit, dan zijn we ook niet verantwoordelijk. Die vergelijking gaat misschien mank, maar er worden duizenden advertenties geplaatst die we onmogelijk allemaal kunnen screenen.”