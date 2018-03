Politie krijgt 25 keer per dag met geweld te maken

Agenten kregen vorig jaar 9.101 keer te maken met fysiek of verbaal geweld, blijkt uit cijfers van de politie. Dat is bijna 25 keer per dag.

Bij ruim twee derde van de geweldsincidenten gaat het om verbaal geweld. Bedreiging, belediging en wederspannigheid - verbaal of fysiek verzet tijdens aanhouding - kwam bijna 6.500 keer voor. Bij ongeveer 2.500 incidenten ging het om fysieke agressie. Daarbij moet gedacht worden aan slaan, schoppen of met een voertuig inrijden op een politieambtenaar.

Mishandeling vond volgens de politie ruim vijfhonderd keer plaats in 2017. Heftiger fysiek geweld kwam ook voor: poging tot doodslag 143 keer. Poging tot moord op een politieagent kwam vier keer voor. Politieagenten meldden acht keer aanranding.

Veel uitgaansgeweld

Anders dan eerdere cijfers over geweld tegen de politie, is er volgens de politie nu een beter beeld in welke context deze incidenten plaatsvonden. Vooral bij ongeplande aanhoudingen (2.423 keer) en in het uitgaansleven (993 keer) werden agenten belaagd. Verwarde personen (523) keerden zich vaak tegen de politie. Ook tijdens het uitdelen van bekeuringen (451) of in het verkeer (507) liepen agenten veel risico. Bij andere zaken (2.968) was de context niet duidelijk.

‘Redelijk stabiel’

De cijfers zijn slecht vergelijkbaar met vorige jaren, zegt een woordvoerder van de politie: “Globaal gezien blijven de cijfers redelijk stabiel in vergelijking met voorgaande jaren.”

Het geweld tegen politieambtenaren is niet toe te schrijven aan een specifieke groep mensen, stelt de woordvoerder: “Het zit in alle lagen van de bevolking en het gebeurt overal.” Het zijn vaak normale mensen, met een normale baan, die bijvoorbeeld tijdens het uitschrijven van een bekeuring over de schreef gaan.

Hoewel de geweldscijfers stabiel zijn, is er nog veel te doen, zegt de politiewoordvoerder: “We moeten werken aan bewustwording in de samenleving en dit niet accepteren en tolereren. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om fatsoenlijk met elkaar om te gaan.”

Hoe vaak een melding tot een aangifte of vervolging leidt is onduidelijk. De politie stimuleert altijd aangifte te doen, maar dat blijft een individuele afweging.