Polen koopt Amerikaanse Patriot-afweerraketten

Polen en de Verenigde Staten hebben woensdag een akkoord bereikt over de aankoop van Patriot-afweerrakketten, laat fabrikant Raytheon weten. Het gaat om een leverantie van zestien systemen ter waarde van omgerekend zo’n 3,8 miljard euro. Het is volgens persbureau AP de grootste defensieaankoop die Polen in de laatste dertig jaar heeft gedaan.

Het land ontvangt zestien lanceerders, meerdere radarsystemen en het bijbehorende vuurleidingssysteem. De Patriot-afweerraketten worden aangeschaft omdat Warschau zijn defensie wil moderniseren. Dat beleid is versneld doorgevoerd, naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim in 2014.

President Andrzej Duda sprak bij de ondertekening van de wapendeal van een historische overeenkomst. “Het is een groot bedrag, maar we weten uit ervaring dat veiligheid geen prijs kent”, zei hij. De onderhandelingen over de defensieaankoop begonnen in juli, toen de Amerikaanse president Trump een bezoek bracht aan Polen.

In Polen zijn behalve het eigen leger ook militairen van de VS en de Navo gestationeerd. Ook zij werken met de Patriots.